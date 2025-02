Hjemmelaget Real Madrid-spiller redder laget fra en veldig tøff tid i den spanske cupen

HQ

Real Madrid har kvalifisert seg til semifinalen i Copa del Rey (den spanske cupen), men har lidd mye mer enn noen hadde forventet: 3-2 mot Leganés, et lag sør for Madrid, som nylig rykket opp til førstedivisjon, men som har fått både Atlético de Madrid og Barcelona til å lide denne sesongen. Det er også et lag som allerede i 2018 slo ut Real Madrid på dette stadiet av den spanske cupen.

Carlo Ancelotti, uten Mbappé og Bellingham, som pådro seg noen "blåmerker" (og sannsynligvis hviler før lørdagens kamp mot Atleti) og uten Rüdiger og Alaba, skadet i to eller tre uker, valgte en veldig uvanlig tropp: med Luka Modric, Endrick og Arda Guler som startere, Lunin i stedet for Courtois som keeper (han ble tvunget til å jobbe mye) og til og med en ny hjemmelaget spiller som debuterte på laget, den 20 år gamle forsvarsspilleren Jacobo Ramón.

Ancelotti håpet på tidlige mål for å sette kampen på sporet, og Modric og Endrick scoret tidlig i første omgang. Men akkurat som det skjedde for tre uker siden i forrige runde av cupen, kom Leganés tilbake og utlignet til 2-2. Det så ut til at kampen skulle gå til ekstraomganger, men i det 93. minutt kom en heading fra Gonzalo García, en annen hjemmedyrket spiller som spiller på Real Madrids B-lag, og ga seieren til los blancos.

Ancelotti har blitt kritisert mye i det siste for sin motvilje mot å bruke yngre spillere, men i dag hadde han ikke noe annet valg... og det har fungert: Gonzalo, spiss i Real Madrid B, har allerede scoret 19 mål denne sesongen.

Real Madrid er den andre finalisten i Copa del Rey, etter at Atlético de Madrid slo Getafe 5-0. På torsdag får vi vite hvem de to andre finalistene er: Real Sociedad mot Osasuna, og Valencia mot Barcelona.