Charles Leclerc vil "definitivt gå glipp av kampene" med Carlos Sainz: "Han fortjener å være i et topplag"

Carlos Sainz og Charles Leclerc har vært førere hos Ferrari i mange år. Til tross for noen sammenstøt mot slutten av forrige sesong, roste Leclerc sin tidligere lagkamerat, nå som han har flyttet til Williams ... for å gjøre plass til Lewis Hamilton.

Sainz, som kom til Ferrari i 2021, bidro til å forbedre laget etter deres verste sesong på 40 år. Han har tidligere hjulpet McLaren med å forbedre seg i løpet av sin periode i det britiske laget (2019-2020). Nå tror Leclerc at han vil gjøre det samme med Williams, laget som endte nest sist i 2024.

På en pressekonferanse, som Motorsport Week leste, sa Leclerc at "det er bare et spørsmål om tid før han kommer tilbake og blir med oss for å kjempe om seieren", med henvisning til Williams' sjanser til å vinne og til og med aspirere til konstruktørtittelen. "Han kommer til å gi så mye til Williams, med måten han er så følsom for hver eneste lille endring og hver eneste lille følelse i bilen."

"Han har hjulpet meg med å forbedre meg på så mange områder, arbeidsmoralen hans, talentet hans, bare alt han bringer med seg. Disiplinen han har, han har vært en utrolig lagkamerat. Og jeg tror at hvis vi i dag har tatt et slikt steg fremover i løpet av et år og i løpet av disse fire årene, er det en stor takk til Carlos", mens han la til "han fortjener å være i et topplag".

"Jeg ville ikke vært den føreren jeg er i dag uten ham", sa Leclerc

Monegaskeren refererte også til de veldokumenterte kranglene han hadde hatt med spanjolen, og la ikke skjul på dem. "Jeg kommer definitivt til å savne kranglene. Vi har hatt våre øyeblikk på banen, men det er bare fordi vi kjempet så tett sammen og fordi han har presset meg hele veien".

"Selvfølgelig, i noen øyeblikk, i selve øyeblikket, i øyeblikket, er det frustrasjon. Men jeg er sikker på at, og faktisk allerede nå, ser jeg tilbake på de øyeblikkene med mange positive minner", la Leclerc til.