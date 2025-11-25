Charlie Cox sier at all æren for Clair Obscur: Expedition 33 er takket være motion capture-skuespilleren

HQ

Den 12. eller 13. desember (avhengig av hvor du bor i verden) er det tid for The Game Awards, og Clair Obscur: Expedition 33 har svimlende 12 nominasjoner og kan skrive historie som det spillet som har vunnet flest noensinne i denne sammenhengen.

En av prisene kan gå til den britiske skuespilleren Charlie Cox, kanskje mest kjent som Daredevil i MCU. Han spiller Gustave, men har tidligere sagt at han ikke vil ha noen ære for det fordi det var et så forhastet prosjekt fra hans side. Nå har han kommentert nominasjonen sin igjen, denne gangen i forbindelse med en paneldiskusjon spilt inn av POSTA Entretenimiento (takk Eurogamer), og akkurat som sist ser det ut til at han har veldig vanskelig for å ta imot æren for en meget solid prestasjon :

"Ja, jeg er begeistret for denne nominasjonen. Jeg har sagt dette før, og jeg synes det er viktig å si at det er en fantastisk fransk skuespiller ved navn Maxence Cazorla som gjorde nesten all motion capture for den rollen, for det spillet.

Så enhver nominasjon eller anerkjennelse jeg får, må jeg virkelig gi til ham, for jeg tror virkelig at det er hans fortjeneste at den karakteren er så bra, og min stemme var bare en del av den prosessen."

Cox konkurrerer i kategorien for beste skuespillerprestasjon, der han også er oppe mot Ben Starr og Jennifer English, som begge også var med i Clair Obscur: Expedition 33. Spesielt sistnevnte pleier å dominere avstemningene som favoritt til å vinne, men det endelige utfallet får vi ikke vite før om to uker.