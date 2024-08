Charlie Cox vil at hans Daredevil skal møte Spider-Man igjen

HQ

Nå som Marvel -karakterene som Netflix har vekket til live i ulike TV-serier, har begynt å krysse over til Marvel Cinematic Universe, med Charlie Cox' Daredevil som dukker opp i Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law og Echo - og at John Bernthals The Punisher og kanskje til og med Krysten Ritters Jessica Jones vil dukke opp i den kommende Daredevil: Born Again -serien - har spørsmålet om hvor vi får se disse karakterene neste gang, fortsatt å bli stilt.

Under en opptreden på Chicago FanExpo, Cox svarte på nettopp dette spørsmålet og avslørte at det er en veldig spesifikk kollisjon som han håper vil skje igjen. Som per ScreenRant:

"Å være med i Spider-Man-filmen føltes som et stort skritt bare med tanke på at mange mennesker refererer til det når jeg møter dem. Jeg antar at du ikke kan undervurdere hvor mye det betyr når disse karakterene har [en] historie i tegneseriene. Når vi så kolliderer på lerretet, betyr det virkelig mye for fansen, og det skjønner jeg. Jeg føler det på samme måte selv nå. Spider-Man-greia er så ikonisk; ideen om Matt Murdock og Peter Parker sammen er bare så ikonisk. Jeg håper at vi i fremtiden får gjøre flere ting sammen, for det er virkelig gøy. Det er det viktigste; bare at de mulighetene kan oppstå."

Med tanke på at begge heltene opererer i New York City, får vi kanskje se Cox og Hollands web-slinger tilbake på det store lerretet før heller enn senere.