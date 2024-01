Krysten Ritter hinter til Jessica Jones i Daredevil: Born Again

HQ

Det har versert en rekke rykter og rapporter om at flere karakterer fra Netflix sine Marvel-serier vil dukke opp i den kommende serien Daredevil: Born Again. Elden Hensons Foggy Nelson og Deborah Ann Wolls Karen Page ser ut til å være tilbake, og det er noen som sier at Jon Bernthals Frank Castle/The Punisher også vil dukke opp. Nå ser det ut til at en Defender også vil gjøre en cameo (og teknisk sett sin Marvel Cinematic Universe-debut).

Cosmic Marvel har lagt merke til at Krysten Ritter har delt et bilde på sosiale medier av seg selv i en skjorte som ble sett på Jessica Jones i Netflix-serien. For å fyre ytterligere opp under ryktebålet om at dette betyr at Jessica Jones vil dukke opp i Daredevil-serien, kommenterte Ritter videoen med uttrykket "IYKYK", som betyr "If You Know You Know".

Dette er ikke en bekreftelse på at Jessica Jones er med i Daredevil-serien, men med tanke på at serien er under produksjon, virker det svært sannsynlig at Ritters superhelt vil dukke opp i en eller annen form.