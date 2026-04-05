Charlie Day sier at Danny DeVito bør spille Wario i den neste Mario-filmen

HQ

I forkant av The Super Mario Galaxy Movie ønsket verken Charlie Day (som spiller Luigi) eller Chris Pratt (som spiller Mario) å avsløre om Wario eller Waluigi ville dukke opp i filmen. I stedet svarte de noe kryptisk på spørsmålet, noe mange fans tolket som et tegn på at de to faktisk var med i filmen. Det ville tross alt ha vært enkelt å bare si nei, og folk ville ikke ha blitt skuffet over at ingen av dem var med i den.

Men ... to så sentrale figurer i Soppriket er nødt til å dukke opp før eller siden, og hvis det skjer, vet Charlie Day hvem som bør spille ham. Han foreslo sin It's Always Sunny in Philadelphia-kollega Danny DeVito til Screenrant:

"Danny [DeVito] ville passet så godt inn i dette universet, og han ville vært en god Wario, tror jeg."

Vi er vel ikke de eneste som er enige med Day i at dette ville vært en utmerket kandidat? Så er spørsmålet bare hvem som skal spille Waluigi. Vi kunne tenke oss en komiker som Bill Hader, som har en forbløffende evne til å skape forskjellige stemmer og som også liker å presse dem til kanten av det skumle, men vi tror også at en flamboyant og uforutsigbar Sacha Baron Cohen ville passe perfekt.

Hvem synes du bør spille Wario og Waluigi i den uunngåelige tredje Mario-filmen?