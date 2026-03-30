Charlie Day ville vært "henrykt" over å spille hovedrollen i en Luigi's Mansion-film

Spekulasjonene går for tiden høyt om hva Nintendo, Illumination og Universal har planlagt for fremtiden til Super Mario-filmuniverset. Selv om det alltid har vært nysgjerrige antydninger om hva fremtiden kan bringe, har bekreftelsen på at Star Fox' Fox McCloud vil dukke opp i den kommende Super Mario Galaxy-filmen, med Glen Powell som rollefigur, åpnet døren for alle slags alternativer, og mange lurer på om en film av Smash Bros.-typen er på trappene.

Men for å gå bort fra en stor ensembleinnsats som det for et øyeblikk, har Luigis stemmeskuespiller i filmen, Charlie Day, blitt spurt om han ønsker å lede en Luigi's Mansion-film, hvorpå han svarte at han ville være "begeistret" for å gjøre det.

I en samtale med ScreenRant berørte Day temaet.

"Jeg ville være begeistret for å gjøre Luigi's Mansion, bare fordi det er et så morsomt spill. Og ikke at du ville laget det som en skrekkfilm for barn, men det kunne hatt noen flere slags skremsler i seg, noe som hadde vært gøy."

Dette er imidlertid på ingen måte en bekreftelse på at en slik film vil bli laget, som Day også bemerker "det virker som om det ville blitt en flott film, men jeg er ikke ... De setter meg ikke til å lede filmstudioer, og det er en god grunn til det. Jeg har ingen anelse."

Han avslutter med "Det ville vært et stort press. Men hvis de gjør det, er jeg med", så det er mye håp om at den kan bli laget.

