Glen Powell bekreftet som stemmen til Fox McCloud i The Super Mario Galaxy Movie

Om bare noen få dager har The Super Mario Galaxy Movie premiere på kinoer over hele verden, og tar Nintendo- og videospillfans med på nok et episk eventyr i det fargerike universet. Filmen vil introdusere en rekke nye karakterer med stemmer fra A-kjendiser og store kjendiser, med høydepunkter som Brie Larson som Rosalina og Benny Safdie som Bowser Jr. Disse to slutter seg til den allerede stjernespekkede rollebesetningen som inkluderer Chris Pratts Mario, Anya Taylor-Joys prinsesse Peach, Seth Rogens Donkey Kong, Keegan-Michael Keys Toad, Jack Blacks Bowser, og flere til.

En annen viktig karakter som er bekreftet å være med i filmen, er Star Fox Fox McCloud, men det er uvisst i hvilken grad Nintendo-ikonet vil være involvert. Det vi vet er at dette helt sikkert bare vil være begynnelsen på Star Foxs bredere teaterreise, spesielt når man tar hensyn til personen som gir stemme til den legendariske piloten.

Det er bekreftet i et innlegg på Instagram at The Running Man og Top Gun: Maverick-stjernen Glen Powell har fått rollen som Fox McCloud, og at han vil låne ut stemmen sin til karakteren. Med tanke på hans erfaring som Hangman, er det en ganske passende rollebesetning, kan man si...

Powells bekreftelse kommer med følgende uttalelse: "Born to Barrel Roll".

Er du spent på The Super Mario Galaxy Movie? Oppfølgeren kommer på kino neste uke, 1. april.