Chelseas 2-0-seier over LAFC ble sett av bare 22 000 mennesker live, bør FIFA være bekymret?

HQ

Chelseas 2-0-seier mot Los Angeles FC i klubb-VM ble bare sett av anslagsvis 22 137 tilskuere, på et stadion som har plass til 71 000 tilskuere. Mercedes-Benz Stadium er hjemsted for en av de mest populære fotballklubbene i MSL, Atlanta United, som i gjennomsnitt har 44 000 tilskuere per kamp, og er også arena for USAs herre- og kvinnelandslag.

Billettene ble lagt ut for salg under kampen og ble satt ned til rundt 30 dollar, betydelig mindre enn da de ble annonsert. Dette tegner et bekymringsfullt bilde for FIFA, hvis nye klubb-VM ikke ser ut til å tiltrekke seg mange fans i USA, et land som skal arrangere neste sommers verdensmesterskap.

Det er imidlertid andre omstendigheter som kan forklare det lave oppmøtet til kampen. Den ene er at det sannsynligvis ikke var mange LAFC-fans i Atlanta, som ligger 3200 km fra Los Angeles, og det merkelige avsparkstidspunktet, 15:00 lokal tid på en hverdag (20:00 BST i Storbritannia), betyr at få LAFC-supportere kan ha hatt mulighet til å være til stede.

Andre kamper i klubb-VM har vært mer vellykkede, spesielt den mellom PSG og Atlético de Madrid i Los Angeles, med mer enn 80 000 tilskuere. Den innledende 0-0-kampen mellom Messis Miami og Al-Ahly ble sett av 60 927 tilskuere på Hard Rock Stadium i Miami, med 93 % av kapasiteten.

10-0-kampen mellom Bayern München og Auckland City ble imidlertid bare sett av 21 152 tilskuere i Cincinnati (på et stadion med en kapasitet på 26 000 tilskuere), og Botafogo mot Seattle Sounders trakk bare 30 000 tilskuere, mindre enn halvparten av Lumen Field stadion i Seattle. Av de kommende gruppespillkampene er det bare kampene mot Real Madrid og Boca Juniors som er utsolgt.

Det er å forvente at fra og med åttendedelsfinalene, med kanskje sterkere lag og mer på spill, vil flere mennesker dukke opp på stadionene. FIFA håper i hvert fall det, hvis de vil unngå internasjonal latterliggjøring...