De beste kampene fra gruppespillet i klubb-VM dag 1 du ikke må gå glipp av

Etter de første åpningsdagene i FIFA Club World Cup fortsetter gruppespillet frem til onsdag 17. juni, for kampdag 1 av 3 i gruppespillet. Noen europeiske storlag har allerede debutert, med forskjellige resultater: Bayern slo Auckland City FC 10-0 (et lag som er rangert på 5 074. plass på Opta Power Rankings, over tyske fjerdedivisjonslag, til tross for at de har vunnet OFC Champions League 13 ganger), mens Atlético de Madrid ikke kunne matche Champions League vinnerne PSG.

Hvilke andre kamper bør du se? Den første kampdagen i Grop Stage varer til onsdag (selv om noen kamper vil finne sted på torsdag i europeisk tid). Konkurransen returnerer i kveld med Chelsea mot Los Angeles FC. Her er en liste over andre kamper i gruppespillet med europeiske lag :

Gruppespillet kampdag 1

Mandag 16. juni



Gruppe C Chelsea mot LAFC - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe D: Boca Juniors mot Benfica - 23:00 BST, 00:00 CEST



Tirsdag 17. juni



Gruppe F: Fluminense mot Borussia Dortmund - 17:00 BST, 18:00 CEST



Onsdag 18. juni



Gruppe E: Monterrey mot Inter Milan - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe G: Manchester City mot Wydad AC - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe H: Real Madrid mot Al Hilal - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe H: Pachuca mot FC Salzburg - 23:00 BST, 00:00 CEST



Torsdag 19. juni



Gruppe G: Al Ain mot Juventus - 02:00 BST, 03:00 CEST



Husk at du kan se hele programmet for klubb-VM her, frem til finalen søndag 13. juli.