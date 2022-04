HQ

Hvis du spør meg om hva som er mine favorittspill kan du få litt ulike svar avhengig av når du spør, men sjansen er stor for at Chrono Trigger blir nevnt på ett eller annet tidspunkt i samtalen. Super Nintendo-spillet fra 1995 er en tidløs klassiker der noen av de største og mest talentfulle navnene i japansk rollespillhistorie kom sammen for å øse ut talentene sine, og resultatet ble en uforglemmelig opplevelse som fortsatt vil imponere deg enten du har erfaring med japanske rollespill eller ikke (for ikke å bruke resten av anmeldelsen på å snakke om Chrono Trigger kan du lese denne teksten dersom du vil vite mer om spillet).

Verken Chrono Trigger eller oppfølgeren Chrono Cross ble lansert i Europa i sin tid, men Chrono Trigger har senere blitt lansert til både DS og PC. Chrono Cross har derimot vært forbeholdt nordamerikanske spillere og har dermed krevd en amerikansk PSN-konto eller lyssky metoder for å bli spilt av europeiske spillere. Nå er derimot ventetiden over takket være lanseringen av Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition til PC, PS4, Xbox One og Switch.

Det er en fargerik gjeng man møter i Chrono Cross. Problemet er at det er for mange av dem.

Selv om Chrono Cross vever inn elementer fra forgjengeren og har visse referanser som gjør at de to titlene henger sammen, føles det ikke som en direkte oppfølger til Chrono Trigger. Den narrative teknikken, stemningen, rollefigurene og kampsystemet er såpass annerledes at de to føles som ganske ulike typer spill, og det er nesten en fordel for Chrono Cross om man ikke tenker på det som en oppfølger, ettersom det gjør det lettere å verdsette spillet på dets egne premisser. Der Chrono Trigger er ekstremt lett å plukke opp, sette seg inn i og følge historien til, er Chrono Cross et erketypisk japansk rollespill fra slutten av 90-tallet med et delvis eksperimentelt kampsystem, en svulmende historie som ikke alltid makter å holde tråden og et så stort rollegalleri at man aldri rekker å gå i dybden på noen av dem. Dette betyr slettes ikke at Chrono Cross var eller er et dårlig spill, men ettersom mange av nøkkelpersonene bak Chrono Trigger ikke var involvert i arbeidet med oppfølgeren bør man ikke forvente den samme stemningen når man setter seg ned med Chrono Cross.

Chrono Cross finner sted i samme verden som Chrono Trigger, men denne gangen er det ikke tidsreiser som står på programmet, men reisen mellom ulike verdener og tidslinjer. Du følger unggutten Serge som holder til på øygruppa El Nido og en dag opplever å havne i en alternativ tidslinje der han har vært død i ti år. Sammen med den unge og rappkjeftede tyven Kid legger Serge ut på en reise for å finne ut av hva som har hendt, hvordan han kan komme seg tilbake til sin verden og hvilken rolle han spiller i det som tydeligvis har skapt et enormt veiskille mellom de to verdenene.

Både modellene og portrettene til rollefigurene har fått en overhaling i The Radical Dreamers Edition.

Den første PlayStation var en suveren plattform for japanske rollespill, og da særlig fra Square (som selskapet het den gang). Chrono Cross hører absolutt med på listen over spill til plattformen som utmerket seg for sin tid, men det er samtidig et tungt spill som ikke har den samme brede og slitesterke appellen til Chrono Trigger. Historien er spennende, men er samtidig tung og har mange tråder som går både hit og dit uten å alltid bli nøstet opp på en god måte. Rollefigurene er fargerike, men aldri i nærheten av å være på toppnivå. Dessuten har spillet hele 45 rollefigurer du kan få med på laget ditt, noe som betyr at man aldri kommer i dybden eller blir godt kjent med dem. Designet til Yasuyuki Honne og Nobuteru Yuki er heller ikke i nærheten av det ikoniske, fargerike og eksplosive arbeidet til Akira Toriyama fra Chrono Trigger. Det er mye å like her, men det er også tydelig hvorfor Chrono Cross aldri har fått den samme udiskutable legendestatusen til Chrono Trigger.

Ett område der Chrono Cross derimot leverer den dag i dag er musikken. Også denne gang er det Yasunori Mitsuda som har komponert musikken, med flere enkelttema og ledemotiv hentet fra Chrono Trigger. Selv om stilen og instrumentvalgene er annerledes er det fortsatt høy kvalitet over arbeidet her. Endringene som er gjort er minimale, og heldigvis merker man at de justeringene som er gjort på lydfronten viser respekt for kildematerialet. Resultatet er et flott lydspor som både nykommere og veteraner vil like.

Kampsystemet i spillet er også noe for seg selv. Her får man et fullt turbasert kampsystem hvor heltene kan angripe med lett, tungt eller aggressivt slag, der slagene er mer treffsikre jo svakere de er. Treffsikkerheten kan imidlertid bygges opp, noe som gjør at man gjerne innleder med lette slag før man hamrer løs med aggressive slag som gjør mer skade. I stedet for magi har man elementer, der hvert elementangrep kan brukes kun én gang per kamp. Elementene kommer i fargekategorier som rød, blå og gul, og for hver gang man bruker et element vil dette påvirke «ladningen» til slagmarken. Dette betyr at man kan for eksempel gi slagmarken en rød ladning ved å bruke flere ildangrep, noe om gjør at det neste ildangrepet blir sterkere. Dette skaper et strategisk element ved magibruk i spillet som er vanskelig å mestre, men som kan utgjøre stor forskjell på resultatet.

Den største bonusen med denne versjonen er Radical Dreamers, et teksteventyr som kun ble utgitt på Satellaview i 1996. Satellaview var en satellittmodem-tilleggsmaskin man kun fikk kjøpt i Japan, der spill ble «sendt» i visse perioder og måtte lastes ned på spesiallagde tomme spillkassetter. Satellaview var absolutt kult og visjonært for sin tid, men den var uten tvil for de spesielt interesserte, så det sier seg selv at Radical Dreamers har vært en slags hellig gral for Chrono-fansen i mange år. Innholdet i teksteventyret er ikke kanon i Chrono-universet, men mange av ideene i Radical Dreamers dukket senere opp igjen i Chrono Chross. Rent spillhistorisk er dette derfor både viktig og spennende av Square Enix å inkludere i pakken.

Teksteventyret Radical Dreamers fra 1996 er den virkelige rosinen i pølsa med denne relanseringen.

Når det gjelder øvrige nyvinninger eller funksjoner kommer derimot The Radical Dreamers Edition skammelig til kort. Vi får et par fine ting, som den hendige muligheten for å øke eller senke hastigheten i spillet, automatiserte kamper og muligheten for å unngå kamper overhodet. Hvis spillet blir for vanskelig kan man også aktivere en uovervinnelighetsmodus. Spillet lar deg ikke velge originalmusikken, men du kan velge mellom den originale grafikken eller en oppusset variant der omgivelsene er skarpere og rollefigurene er tegnet på nytt. Her er det derimot spillet havarerer, for de nye oppussede bakgrunnene og figurene mangler ofte sjarmen til originalene, og hvorfor de originale figurportrettene er tegnet på nytt er for meg en gåte. Fargene er dessuten kornete og flyter over i hverandre, noe som blir spesielt synlig i filmsekvensene som har fått null overhaling. Dette gjør at jeg savner innstillinger for CRT-filter og ulike fargepaletter, men det må vi se langt etter. Likevel er dette ingenting sammenlignet med ytelsen, som selv på en PlayStation 5 er katastrofalt dårlig (spillet kommer kun med en PS4-modus til PlayStation, ikke en egen PS5-modus). Både bildefrekvens, responstid og bildestabilitet veksler så mye at man kan bli kvalm av opplevelsen, hvor bildefrekvensen ofte er godt nede på 10-tallet per sekund. Opplevelsen blir noe bedre av å velge klassisk grafikk, men selv her virker spillet å kjøre dårligere enn originalen på en gammel PlayStation, en konsoll med vesentlig mindre futt enn en PlayStation 5. Sammenlignet med andre oppussede utgaver av gamle spill (både offisielle og uoffisielle) holder dette ganske enkelt ikke mål, selv til den lave prisen denne utgaven selges for.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition fremstår som en blandet opplevelse. Som en gammel Chrono Trigger-fan er det moro å endelig kunne spille Chrono Cross uten å måtte ty til tungvinte eller lysskye løsninger, og det faktum at Square Enix har gravd frem et gammelt og obskurt teksteventyr vitner om en viss ambisjon om å gi en gave til fansen. Den nyinnspilte musikken gjør seg absolutt godt, og et par av kvalitetsforbedringene som er gjort gjør det lettere å sette seg ned med et rollespill som kan føles litt gammeldags for dagens spillere. Likevel er det forbausende at dette spillet passerte kvalitetskontrollen til Square Enix, og hvis man ikke er villig til å gå for den gamle og originale grafikken vil opplevelsen fremstå som både skuffende og ubehagelig.