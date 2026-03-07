Cillian Murphy kommenterer Voldemort-ryktene: "Jeg er kategorisk ikke"

HQ

På mange måter er Cillian Murphy litt av en sjelden rase i det moderne Hollywood, ettersom skuespilleren nesten gir alt med et popkulturelt tema en bred køye. Til tross for at han vant en Oscar for sin bemerkelsesverdige prestasjon i Oppenheimer, har den irske skuespilleren ikke brukt denne stjernestatusen til å medvirke i andre store filmer og franchiser, men har i stedet fortsatt å spille i indie- og arthousefilmer, bortsett fra rollen som Tommy Shelby i Peaky Blinders: The Immortal Man og Jim i 28 Years Later: The Bone Temple. Det er på grunn av dette at ryktet om at Murphy skulle spille Voldemort i den kommende Harry Potter TV -serien for HBO Max virket som en strekning, selv om det var en ganske eksepsjonell rollebesetning...

Ryktet har nå også tilsynelatende blitt avkreftet av Murphy, som i et intervju med The Times blir spurt om det er noe hold i dem, noe den irske skuespilleren svarte med :

"Det er jeg kategorisk ikke. Kan du gjøre det til overskriften?"

Så nå går samtalen igjen over til å handle om hvem som er utpekt til å spille Voldemort i den kommende rebooten? Hvem vil du gjerne se som den beryktede mørke trollmannen?