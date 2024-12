Ralph Fiennes vil at en Oppenheimer-stjerne tar over rollen som Voldemort

HQ

Det har vært en rekke diskusjoner om hvilke skuespillere som bør få oppgaven med å portrettere mange av de voksne karakterene i HBOs filmatisering av Harry Potter-bøkene. Den fremste kandidaten til å bli Humlesnurr (etter Richard Harris og Michael Gambon) er tilsynelatende Mark Rylance, men hva med trollmannens største nemesis? Hvem bør bli Tom Riddle/Lord Voldemort?

Den tidligere stjernen som portretterte den mørke trollmannen i filmsagaen, Ralph Fiennes, har nå nevnt hvem han kunne tenke seg å se i rollen som den ondskapsfulle skurken. I en episode av Watch What Happens Live (takk, Variety), pekte Fiennes ut én skuespiller som han mener ville håndtere rollen med klasse, og det er Oppenheimer og Peaky Blinders hovedrolleinnehaver Cillian Murphy.

"Cillian er en fantastisk skuespiller. Det er et fantastisk forslag. Jeg ville vært helt for Cillian. Ja."

Dette er riktignok et samtaleemne for en fjern dag, for Lord Voldemort dukker egentlig ikke opp i Harry Potter før på slutten av Goblet of Fire (den fjerde boken). Han er riktignok til stede før det, men det er flyktig og annerledes enn skurkens hovedentré, som sannsynligvis vil skje mot slutten av den fjerde sesongen av HBOs filmatisering, hvis planen forblir den samme om å filmatisere én bok per TV-sesong.