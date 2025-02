Civilization VII kommer til Meta Quest 3 og 3S i løpet av våren

HQ

Mens mange av dere enten allerede har hoppet inn i en bit av Civilization VII i løpet av helgen som en del av det tidlige tilgangselementet eller venter på å begynne dine generasjonsspennende bestrebelser fra i morgen i tråd med den globale lanseringen, har Firaxis nå avslørt at de har gått sammen med porting powerhouse PlaySide Studios for snart å bringe 4X-strategispillet til virtuelle virkelighetsenheter.

Det er spesielt Meta Quest 3 og 3S-hodesettene som skal motta spillet, og det er planlagt lansert en gang i løpet av våren. Det vil tilby en opplevelse som spilles fra et nytt perspektiv, og som inkluderer en rekke funksjoner og systemer som ikke finnes i de alternative versjonene uten VR.

I et Meta blogginnlegg blir vi fortalt: "Civilization VII - VR utnytter den klassiske, ovenfra og ned-visningen av Civ, og plasserer deg ved kommandobordet, en brettspilllignende konstruksjon der verden er lagt ut foran deg og har kommet til liv. Du kan kikke ned fra høyt over kommandobordet for å legge strategier, eller du kan lene deg helt inn for å se de fineste detaljene i speiderne, byene, hærene og underverkene dine."

VR-versjonen av spillet vil støtte en enspillermodus samt samarbeids- og flerspillermodus mot tre andre spillere som dukker opp rundt Command Table som sine respektive ledere. Som en del av VR-oppsettet kan du også oppleve møter med lederne ansikt til ansikt, og være vitne til handlinger og trekk som blir gjort i sanntid.

Den nøyaktige utgivelsesdatoen for denne versjonen av spillet er ennå ikke bekreftet, men vi har en trailer for det, som du kan se nedenfor.