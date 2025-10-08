Clair Obscur: Expedition 33 feirer 5 millioner solgte enheter

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 har vært en av årets store suksesshistorier, og det ser ut til at utvikleren Sandfall Interactive er klar til å feire nok en seier, ettersom rollespillet har solgt i mer enn 5 millioner eksemplarer.

Det er ikke lenge siden vi snakket om Clair Obscur: Expedition 33 som solgte mer enn 4 millioner eksemplarer. Selv om det nå er seks måneder siden spillet ble lansert i april i år, flyr eksemplarene fortsatt ut av hyllene. I samme pressemelding bekreftet Sandfall Interactive også at spillets lydspor har blitt strømmet mer enn 333 millioner ganger på digitale musikkplattformer.

Sandfall Interactive og utgiveren Kepler Interactive bekreftet at som en del av feiringen av denne milepælen, er en stor ny oppdatering på trappene. Denne vil inkludere et nytt spillbart miljø, med nye fiender og overraskelser å oppdage, i tillegg til nye sjefer i slutten av spillet og nye kostymer. Flere overraskelser er på vei, og det kommer også noen nye lokaliseringer av tekst og brukergrensesnitt.

"Vi har brukt mange år på å jobbe med drømmeprosjektet vårt, og det er både fantastisk og overveldende å vite at det har gitt gjenklang hos fans over hele verden på en så sterk måte", sier spillregissør Guillaume Broche. "Vi er så takknemlige overfor fansen for deres kjærlighet til verdenen vi har skapt, for at de har delt sin egen fan art og musikkcover, for at de har tatt på seg sine beste Baguette-cosplays på messer, og for at de har støttet spillet vårt så utrolig mye. Vi håper oppdateringen vi jobber med vil fungere som en takk til fansen for støtten - vær tålmodig mens teamet vårt jobber hardt for å gi dere noe som er verdt å vente på."

Den nye oppdateringen vil komme gratis, men det er foreløpig ingen utgivelsesdato for den. Clair Obscur: Expedition 33 er tilgjengelig nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S.