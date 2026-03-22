Clair Obscur: Expedition 33 forfatter vil ikke bruke kunstig intelligens til å hjelpe seg med historiefortellingen: "Hele poenget med å skrive er å uttrykke det jeg har i hodet"

HQ

Når ledere ser på alt det menneskelige arbeidet de tror kan erstattes av kunstig intelligens, ser det ut til at fortellende arbeid står øverst på listen. Selv om gamere har bevist at en god historie kan være like mye verdt som et godt spill, kan det hende at noen forfattere ønsker å omfavne teknologien når vi går inn i en uklar, AI-styrt fremtid.

Jennifer Svedberg-Yen, hovedforfatteren av Clair Obscur: Expedition 33, er ikke en av disse forfatterne. I en samtale med GamesRadar+ på GDC sa hun at selv om hun er interessert i den tekniske siden av AI, kan den ikke hjelpe henne med å skape bedre historier.

"Fra et skriveperspektiv er det egentlig ikke noe jeg synes er nyttig i mitt personlige arbeid. Det er ikke noe som er en del av arbeidsflyten min", forklarer hun. "Å skrive er en del av gleden, men det er også en del av smerten. Det sies at det finnes to typer forfattere: De som skriver og blir inspirert og oppildnet, og som nyter det. Og så er det forfattere som skriver gjennom smerten. Jeg tror jeg skriver gjennom smerten."

Smerten er noe Svedberg-Yen vet er "livsviktig" for skriveprosessen. "Å faktisk jobbe meg gjennom hva karakterene føler, jobbe meg gjennom hva de ville sagt, tenke gjennom hvordan følelsene føles i meg selv, og så forstå karakterene og hvem de er, liksom oversette det til ordene deres, og finne sannheten i det øyeblikket. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det med kunstig intelligens."

"Hele poenget med å skrive er å uttrykke det jeg har i hodet. Ikke sant? Det er ment å uttrykke vårt, som forfattere, vårt synspunkt, vår forståelse av verden, og formidle noe om vår personlige, levde erfaring kanalisert gjennom disse karakterene i dette fantastiske scenariet", fortsatte hun. "Jeg føler at man risikerer å miste noe av dette når det i bunn og grunn går gjennom en svart boks, der man ikke nødvendigvis kan forstå alle måtene AI kommer seg fra A til Å på."

AI forenkler historiefortellingsprosessen til et punkt der den mangler menneskelighet, tyngde og følelser. Det er et gyldig argument, men det er et argument som kanskje ikke blir forstått av dem som ikke har delt smerten ved å skape karakterer fra bunnen av.

Hvis du vil høre mer om skriveprosessen bak Clair Obscur: Expedition 33, kan du lese vårt intervju med Jennifer Svedberg-Yen her.