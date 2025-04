Clair Obscur: Expedition 33 nådde godt over 50 000 samtidige spillere på Steam i går

HQ

Hvis du har lest vår anmeldelse av Clair Obscur: Expedition 33, vet du at det lever opp til den enorme hypen, og tilbyr et rollespill som er like velskrevet som det er underholdende å spille, og som er pakket inn i fantastisk grafikk og musikk.

Vi var ikke de eneste som lovpriste tittelen, som gjennomgående har fått gode anmeldelser, og det er tydelig at interessen har vært stor. Via SteamDB avsløres det nå at ikke mindre enn 51 681 spilte det samtidig på Steam i løpet av lanseringsdagen i går, noe som må anses som ganske enestående bra. Det har fortsatt å klatre i dag, og i skrivende stund er antallet samtidige spillere 54 445.

Det slår dermed livstidsrekorden til andre store turbaserte spill fra i fjor, som Dragon Quest 3 HD-2D Remake (45 357), Final Fantasy VII: Rebirth (40 564), Like a Dragon: Infinite Wealth (46 161) og Persona 3 Reload (45 002) - selv om det ikke vant over Metaphor: ReFantazio (85 961).

Det er ofte helgen etter lanseringen at det settes nye rekorder, så vi får se om vi får æren av å komme tilbake på mandag med et enda bedre resultat.

Du kan lese vår anmeldelse av Clair Obscur: Expedition 33 her, og det er ute nå til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og er til og med inkludert i Game Pass.