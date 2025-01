Clair Obscur: Expedition 33 sin unike verden og setting vist frem

HQ

Et av spillene vi fikk sjekke ut under Microsofts Xbox Developer Direct torsdag kveld, var spillet med den noe tungvinte tittelen Clair Obscur: Expedition 33. Bak navnet skjuler det seg et fransk turbasert rollespill med flere unike funksjoner.

I den grundige gjennomgangen vi fikk se, ble det blant annet gjort klart at du ikke kan slappe av i kampene fordi du må time angrepene dine og parere motstandernes, og at nivåsystemet er laget for å bli utforsket slik at du kan misbruke det tungt på slutten av eventyret. I et intervju med Xbox Wire sier kreativ direktør Guillaume Broche dette om det :

"Så det som er veldig kult er at når du spiller gjennom spillet, vil du endre utstyret ditt mye, og du vil få mer og mer Lumina, og på slutten av spillet har du en full liste over passiver som du enten kan aktivere eller deaktivere, og dette gir noen vanvittige byggemuligheter. Det er her vi virkelig lager noen sprø kombinasjoner, og det er her vi forventer at spillerne virkelig ødelegger spillet - og vi håper at de ødelegger spillet, for det er det laget for!"

Verden ser veldig interessant ut, og Broche forklarer at målet var å skape noe vi ikke har sett før, ved å basere Expedition 33-miljøet på den franske Belle Epoque-æraen (1871-1914) :

"Jeg ville bare komme meg ut av det vi har sett en million ganger - science fiction, til verdensrommet, eller zombier, alt det der. Jeg ville bare få hodet ut av det og se hva jeg kunne prøve å finne på som var originalt for meg personlig.

For å komme seg rundt og utforske alt, brukes en funksjon som nå nesten er pensjonert - et verdenskart. Beslutningen om at vi kan se frem til et godt gammeldags verdenskart (som var standard i japanske rollespill for to tiår siden) for å komme oss rundt i verden, forklares slik :

"Helt siden den dagen jeg begynte å jobbe med dette prosjektet i Unreal engine, har jeg ønsket meg et verdenskart. Jeg føler at det er en så kul ting som nesten har forsvunnet helt fra spillindustrien. Ingen gjør det lenger, og for meg var det en så avgjørende og viktig del av det som gjorde JRPG-ene av den gamle skolen unike. Det er denne følelsen av å reise og [indikere at] vi er en ekspedisjon ... og vi ville at spilleren skulle føle at de skulle ut på en storslått reise."

Så hva kan vi finne i denne verdenen, og hvor stor er den? Broche konkluderte :

"I begynnelsen virker den ekstremt, ekstremt stor. Og den er veldig stor. Det er mange nivåer å finne ... skjulte sjefer å finne også på dette verdenskartet; det er tonnevis av hemmeligheter. Og det er også det som gjør et verdenskart superkult, fordi det føles som et helt annet utforskningsspill ... og får deg virkelig til å forstå hvor mye du reiser."

I går kunne vi vise den nye traileren, og i dag kan vi også by på et knippe nye skjermbilder, som du finner nedenfor. 24. april er premieredagen for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Og beleilig nok er det inkludert i Game Pass.