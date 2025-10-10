Clair Obscur: Expedition 33 utviklerne jobber allerede med neste spill

HQ

Som vi fant ut tidligere i uken, er det mer innhold på vei til Clair Obscur: Expedition 33 i form av en gratis oppdatering som legger til et nytt miljø for oss å spille i, nye kostymer og mer. Mens Sandfall Interactive jobber med dette kommende innholdet, har de også større prosjekter i tankene.

Snakker til PCGamesN, Clair Obscur: Expedition 33s spilldirektør Guillaume Broche bekreftet at studioet også tenker på og jobber med den neste historien fremover. "Vi begynner å tenke og jobbe med det neste virkelige spillet, noe som er superspennende, og vi har mange veldig gode ideer," sa han.

"Vi ønsker å lage historier som et kunsthus, lage sprø prosjekter fordi vi ønsker å lage dem, og det er den filosofien vi ønsker å holde oss til - spesielt nå fordi vi har så mye oppmerksomhet og så mye kjærlighet fra spillerne. Vi ønsker virkelig ikke å forråde det og bare gjøre dumme ting. Vi vet nå hvordan vi kan lage gode spill med et mindre team og en veldig sterk visjon, og det er det vi ønsker å gjøre igjen", fortsetter Broche, og forklarer at teamet sannsynligvis ikke kommer til å utvide seg for mye fra kjernen av utviklere.

Vi er ikke sikre på hva Sandfalls neste prosjekt vil være, men det er fortsatt noen historier å fortelle med Clair Obscur: Expedition 33 IP, med Broche som sier at det originale spillet er "bare en av historiene" de kunne ha fortalt med den verden de har. Snart vil vi sannsynligvis grave oss inn i mer av malernes og forfatternes verden, og se hvordan det er utenfor et lerret.