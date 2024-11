Clayster har begynt i Las Vegas Falcons

HQ

James "Clayster" Eubanks er en av de mest dekorerte og langvarige Call of Duty -proffene gjennom tidene, og etter en historisk karriere som strakte seg over godt over et tiår, var det etter den siste sesongen av Call of Duty League at Clayster bestemte seg for å endelig legge opp og trekke seg tilbake fra konkurransespill. Men nå har han sluttet seg til organisasjonen Las Vegas Falcons.

Claysters engasjement i Falcons vil riktignok ikke være som spiller, men som medlem av trenerteamet. Han har sluttet seg til å tjene sammen med trener Lewis "LewTee" Todd, og det nylige tilskuddet av Denholm "Denz" Taylor som leder for operasjoner.

Las Vegas Falcons presenterte sin CDL-tropp i august, og laget består utelukkende av saudiarabiske spillere. Siden laget har base i Sin City, får vi se om denne fornyede troppen har det som skal til i 2025-sesongen, når den starter i desember.