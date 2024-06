Cliff Bleszinski vil "definitivt kjøpe Gears of War: E-Day"

HQ

Kunngjøringen av Gears of War: E-Day forrige søndag på Xbox Games Showcase ble ønsket velkommen av mange, ikke bare fordi det er lenge siden vi har hatt et spill i serien, men også fordi det er en tilbakevending til røttene med et større fokus på skrekk igjen.

En av fansen som var spesielt begeistret for dette, var serieskaperen Cliff Bleszinski. Under et intervju på Xbox Expansion Pass-podcasten sier han rett ut at han "definitivt kommer til å plukke opp E-Day" når det kommer ut, noe som kanskje ikke er helt overraskende med tanke på at han faktisk etterlyste en reboot så sent som i fjor. Men han har også noen egne forhåpninger, og sier (transkribert av Pure Xbox):

"Jeg vil se Marcus og Dom knytte bånd videre.

Jeg vil se noe av krigen fra et barns perspektiv. [...] Det hadde vært veldig, veldig kult å veksle til et barns perspektiv, som går gjennom E-dagen. Alt barnet kan gjøre, er å kaste en stein for å distrahere en gresshoppe, prøve å gjøre stealth-segmenter, ikke sant. Hele syklusen med å få makt versus å miste den makten. Jeg tror det kan være veldig overbevisende."

Vi kan nok regne med at Marcus Fenix og Dominic Santiago blir bestevenner, ettersom det ser ut til å være en stor del av eventyret - men hva synes du om Bleszinskis idé om å oppleve Emergence Day som barn?

Gears of War: E-Day har ikke en utgivelsesdato, eller til og med et utgivelsesår, men vi bør ikke forvente det i år og mer sannsynlig 2025 eller til og med 2026. Forhåpentligvis blir det en skikkelig lekkerbisken, ettersom The Coalition nylig sa at det vil "sette en ny standard for teknisk fortreffelighet" - noe som ærlig talt ikke høres urealistisk ut med tanke på deres tidligere arbeid (inkludert det fantastiske The Matrix Awakens).