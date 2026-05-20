Clive Barkers Hellraiser: Revival-gameplay fokuserer på Genesis-konfigurasjonen

Vi har fulgt utviklingen av Clive Barkers Hellraiser: Revival, og lært mer om spillet fra avsløringen, til vår første praktiske opplevelse, helt til nylige trailere. Når det gjelder sistnevnte punkt, er Saber Interactive nå klar til å vise frem enda mer gameplay i en ny trailer som fokuserer på den kraftige Genesis Configuration-boksen som spilleren vil kunne bruke til å navigere i helvetes hallene.

Betraktet som et "mektig verktøy for både kamp og gåter", er Genesis Configuration din beste venn i Hellraiser: Revival, ettersom den kan brukes i kamp for å skyte sagblader og pigger mot fiender, samtidig som den kan manipuleres for å løse de mange gåtene som står i veien for deg.

For å se Genesis-konfigurasjonen i aksjon, har en ny trailer debutert som du kan se nedenfor, og hvis du også vil se den samme traileren på en mer autentisk måte, inkludert det sanne spekteret av tarmer og blod som er omtalt i hele prosjektet, kan du besøke Hellraiser: Revival-nettstedet for å se dette, da det ikke blir lastet opp til YouTube eller lignende på grunn av dets grafiske måte.

Når det gjelder når Hellraiser: Revival vil debutere, har spillet ennå ikke en fast lanseringsdato på plass, men vi blir fortalt at vi kan forvente det i 2026 likevel. Kanskje den skumle sesongen ville være et godt rop?