Cloud9 bekrefter Call of Duty-retur

For noen dager siden rapporterte vi om nyheten om at Cloud9 var forventet å samarbeide med New York Subliners Call of Duty League team for den kommende Esports World Cup, og snart etterpå planlegger å skaffe seg nevnte team fullt ut også. Vel, dette har nå blitt bekreftet.

Cloud9 har avslørt at Subliners vil slutte seg til sine rekker, og at "HyDra", "Skyz", "KiSMET" og "Sib" nå er C9-spillere. Det offisielle navnet på dette laget har ennå ikke blitt bekreftet, da C9 uttaler at det er "TBD", men bemerker at "Cloud Niners" virker som en god idé.

Denne avsløringen styrkes også av nyheten om at C9 også går inn i konkurransedyktige Call of Duty: Warzone 2.0, alt ved å signere en trio som inkluderer "AverageJowWo", "bbreadmanW" og "ForeignJase".

Forvent å se begge disse lagene på EWC i løpet av de kommende ukene.