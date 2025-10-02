Cloud9 gjør trenerbytte for sin League of Legends -vaktliste
Reapered går av og Inero tar over som hovedtrener.
Cloud9s League of Legends sesong er over. Laget kvalifiserte seg ikke til Worlds 2025, noe som betyr at neste kamp det vil spille vil være i den første splittelsen av den tilbakevendende LCS i 2026. Med tre måneder til den dagen gjør organisasjonen noen få endringer i sin konkurransedyktige oppstilling, nemlig i form av en coachingjustering.
Etter et par sesonger med laget, som i seg selv var en andre periode med Cloud9, Bok "Reapered" Han-gyu forlater organisasjonen. Dermed blir det ledig plass i hovedtrenerrollen, en stilling som vil bli fylt av Nick "Inero" Smith, som forfremmes fra å være trener.
Med tanke på C9s middelmådige form den siste tiden, er dette sannsynligvis bare begynnelsen på endringer for laget, som ser ut til å finne tilbake til formen i 2026-sesongen.