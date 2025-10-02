Cloud9 gjør trenerbytte for sin League of Legends -vaktliste

HQ

Cloud9s League of Legends sesong er over. Laget kvalifiserte seg ikke til Worlds 2025, noe som betyr at neste kamp det vil spille vil være i den første splittelsen av den tilbakevendende LCS i 2026. Med tre måneder til den dagen gjør organisasjonen noen få endringer i sin konkurransedyktige oppstilling, nemlig i form av en coachingjustering.

Etter et par sesonger med laget, som i seg selv var en andre periode med Cloud9, Bok "Reapered" Han-gyu forlater organisasjonen. Dermed blir det ledig plass i hovedtrenerrollen, en stilling som vil bli fylt av Nick "Inero" Smith, som forfremmes fra å være trener.

Med tanke på C9s middelmådige form den siste tiden, er dette sannsynligvis bare begynnelsen på endringer for laget, som ser ut til å finne tilbake til formen i 2026-sesongen.