Cloud9 kommer tilbake til Rainbow Six: Siege esports

Mens Cloud9 har konkurransedyktige vaktlister i en rekke forskjellige spill, stiller det nordamerikanske laget faktisk ikke en Rainbow Six: Siege -tropp. Til tross for at Ubisoft shooter har en av de største konkurransedyktige følgene, har Cloud9 ikke konkurrert i esports siden han forlot det i august 2021. Dette vil imidlertid snart endre seg.

Midt i Six Invitational -saken i helgen (du kan se hvem som vant turneringen ved å gå over her), Cloud9 avslørte at den har til hensikt å gå tilbake til konkurransedyktig Rainbow Six: Siege.

Vi vet ennå ikke noe mer utover dette, da alt Cloud9 har å si er "Vi sees snart."

Hvem tror du Cloud9 vil signere for sin retur til Rainbow Six esports? Kanskje den orgløse Unwanted troppen?