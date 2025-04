Cloud9 vender tilbake til konkurransedyktig Rainbow Six: Siege med full listeavsløring

HQ

Cloud9 har ikke vært en del av Rainbow Six: Siege esports-kretsen siden 2021, da organisasjonen bestemte seg for å dra og bruke ressursene sine i forskjellige spill. Siden den gang har Rainbow fortsatt å tøffe sammen og utvide seg i en imponerende hastighet, så mye at C9 nå har bestemt seg for å gjøre en storslått retur.

Dette har blitt bekreftet som en del av en listeavsløring som presenterer listen over spillere og treneren som vil representere C9 i den nordamerikanske Rainbow esportsverdenen. Vaktlisten i sin helhet er som følger :



Jaidan "Packer" Franz



Jesse "Gity" Auger



Elian "Kobelax" Rodriguez



Mitch "Dream" Malson



George "Silent" Hernandez



Charles "Vivid" Stahelek som hovedtrener



Forrest "Mossy" Perkett som assistenttrener



Det er foreløpig uklart når vi neste gang får se C9 i aksjon, men det er snart en Reload-turnering, så kanskje de vil være involvert i den.