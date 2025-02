Colman Domingo ville ikke spille Kang Erobreren i Marvel Cinematic Universe

HQ

For en stund tilbake, etter at Jonathan Majors mistet rollen som Kang the Conqueror i Marvel Cinematic Universe som følge av en rekke anklager mot skuespilleren fra en tidligere partner, ble det store spørsmålet hvem som skulle overta rollen som den neste store skurken, etter en Infinity Saga med Josh Brolins Thanos i spissen. I en kort periode begynte ryktene å svirre, og mange skuespillere ble nevnt som erstattere for Kang-rollen, deriblant Colman Domingo, som nå har tatt opp disse ryktene i et intervju på podcasten Happy, Sad, Confused.

Domingo uttalte: "Etter en stund, da det stadig var i pressen og på steder som Twitter, tenkte jeg 'vent litt, er dette sant, blir jeg snakket om for Kang?' Så jeg ringte bokstavelig talt teamet mitt og sa: "Har dere samtaler som jeg ikke vet noe om? Er dere hemmelighetsfulle eller hva? Og det gjorde de ikke, og jeg tror ikke det, men det hadde vært samtaler om at jeg skulle komme inn i Marvel på en eller annen måte, så vi fulgte opp med et møte med Marvel-sjefene.

"Så det gjorde jeg. Og vi snakket åpent om Marvels landskap og til og med om Kang-ryktene, og jeg visste personlig at... Hør her, jeg er opptatt av energi, og jeg vil bare gjøre ting som gir mening og tilfører mild energi, men jeg føler at jeg vil at en rolle skal være min, uansett hva den rollen er, uansett hva jeg utvikler. Det var noe som ikke føltes riktig med meg ... ville jeg erstatte noen? Nei, jeg vil bygge opp noe fra grunnen av som er mitt eget."

Domingo nevnte at han trives med å spille Norman Osbourne i Your Friendly Neighborhood Spider-Man, men at han også ønsker å krysse grensen og til slutt også dukke opp i en live-action Marvel rolle. Kan det potensielt inkludere en multiversal versjon av Oscorp-sjefen? Hvem vet?

En ting som er sikkert er at Marvel siden har gått videre fra Kang og i stedet sett på Robert Downey Jr. igjen, som vil dukke opp i de neste Avengers filmene som en versjon av Doctor Doom, hvorav den første er kjent som Doomsday og vil bli filmet i Storbritannia fra neste måned.