Comicon Napoli 2026 kunngjør deltakelse av flere stjerner, anført av skuespilleren John C. McGinley

omicon Napoli, en av Europas største tegneserie- og popkulturfestivaler, som i år feirer sin 26. utgave fra 30. april til 3. mai, har annonsert en ny rekke stjernegjester som kommer til den italienske byen, deriblant den amerikanske skuespilleren John C. McGinley.

Den legendariske skuespilleren, som er mest kjent for sin eksentriske rolle som Dr. Perry Cox i Scrubs (en rolle han gjentar i seriens nylige tilbakekomst på TV), vil delta i et panel søndag 3. mai. McGinley spiller også sammen med Steve Carell i HBO Max-serien Roosters, som nylig har blitt fornyet for en andre sesong etter den enorme suksessen.

John C. McGinley er ikke det eneste ansiktet (og stemmen) som har blitt bekreftet de siste dagene, da arrangørene også har hatt gleden av å bekrefte at Jane Perry, den britiske skuespilleren og BAFTA-vinneren for sin stemme til Selene i Returnal, også vil delta i år. Perry la også stemme til Mystra i Baldur's Gate III, og fredag 1. mai skal hun dele panel med skuespillerkollegaen Kirsty Rider, som mange av dere vil kjenne igjen som stemmen til Lune i Clair Obscur: Expedition 33, samt for hennes opptreden i Netflix' live-action-filmatisering av Sandman.

Gamereactor vil være til stede på Comicon Napoli 2026 i år igjen for å gi deg live-dekning av arrangementet og nyte det sammen med fansen, i tillegg til eksklusive en-til-en-intervjuer med mange av de spesielle gjestene.

