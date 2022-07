Company of Heroes 3 - Forhåndstitt

HQ

Selv om vi ikke kan være helt sikre på når spillet vil bli utgitt, bør man snart kunne komme med en kvalifisert gjetning, ettersom Company of Heroes 3 nå er fullt spillbart, på en måte. Det vet vi fordi vi nylig fikk muligheten til å teste det selv.

Jeg sier "på en måte", fordi det kom til et visst punkt hvor spillet begynte å krasje, om og om igjen. Helt unormalt er dette imidlertid ikke med en så tidlig forhåndsvisning, noe som også er grunnen til at jeg for en gangs skyld tar litt lett på en så stor teknisk feil. De mange krasjene gjorde imidlertid at jeg ikke kom så langt som jeg hadde forventet, men jeg fikk i alle fall muligheten til å prøve ut det meste av spillmekanikken - etter hva jeg vet.

Denne forhåndsvisningen tar sin begynnelse i Nord-Afrika, som sies å være ett av to hovedområder i Company of Heroes 3. For en gangs skyld fikk vi en forhåndsvisning som lar deg spille som slemmingene, da forhåndsvisninger av en eller annen grunn ofte kun fokuserer på den gode/nøytrale siden av spillet, som har en tendens til å være ganske kjedelig siden det å være ond i dataspill som alltid er det morsomste. Jeg vil anta at alle som leser denne teksten er kjent med Company of Heroes-serien, ellers er det veldig enkelt: et klassisk historisk RTS-spill satt til andre verdenskrig, hvor du, generalen, må ta en rekke avgjørelser for å vinne slagene.

Bak serien står Relic Entertainment og de har i denne omgang forbedret ganske mye, særlig innen destruksjon av omgivelsene, animasjoner og de underliggende mekanikkene. Siden denne forhåndstitten kun var i 1080p, kan jeg ikke helt uttale meg om den grafiske kvaliteten, ettersom 1080p ikke tar seg så bra ut på en 4K-skjerm.

Det er mulig å kommandere britiske, amerikanske, tyske og italienske tropper. Sistnevnte er ikke en egen hær, som det gikk rykter om, men tjener i stedet som spesialtropper for den tyske siden. Om dette også er tilfelle i kampanjen er vanskelig å si, da vi kun har spilt selve kampdelen. Jeg hadde håpet at ryktene om at utviklerne hadde blitt sterkt inspirert av Total War-serien med en rekke kontrollendringer, spesielt WASD-kamerakontroll, stemte - men nei, det er dessverre ikke tilfelle.

En blandet kombinasjon av tropper er som alltid nødvendig, og på samme måte er strategi av største betydning, noe jeg lærte da jeg ved et uhell sendte reparasjonsbilen min inn i skuddlinjen, som gjorde at jeg ble sittende fast med langt dyrere produksjonskostnader av nye pansrede kjøretøy, og mindre effektiv bruk av ingeniører. Betydningen av strategi er spesielt tydelig når du bare har ett luftvernvåpen og én tank med mortere, og snart møter luftenhetenes vrede. En pistol vil ikke gjøre mye nytte mot fly, som motstanderen min fant ut etter at jeg beordret et Stuka-raid mot hans eksponerte rede av maskingevær.

For mindre erfarne spillere er det mulighet for å pause spillet og gjøre taktiske vurderinger, noe jeg faktisk er en stor fan av. Men hvis man foretrekker den mer hektiske naturlige flyten fra åpen ildkamp, så kan man selvsagt bare la være å bruke denne funksjonen. Jeg går imidlertid ut i fra at de fleste får bruk for et lite pusterom i kampens hete, da spillet er så realistisk at stridsvognene dine har vesentlig dårligere rustning på baksiden enn foran. Flankering kan derfor raskt endre kampen fra usikker til en ren katastrofe.

Infanterienhetene kjemper godt og kan brukes på mange forskjellige måter for å overta for eksempel maskingevær og morterkastere, men de dør som fluer så fort artilleriild og tunge maskingevær blir hentet frem. Dette handler om å ha tropper med granater for å bekjempe dem effektivt.

Til tross for at det hele som nevnt kun var i 1080p, så var det både flott og detaljert å se på. Jeg opplevde ikke hakking eller noe sånt (før det hele krasjet), og det blir spennende å se om spesielt slag til vanns kan avvikles like problemfritt.

Jeg liker bruken av terreng, bygninger og skyttergraver - det har en langt mer realistisk innvirkning på kampen når pansertroppene dine må ta en enorm omvei for å støtte troppene dine.

Det er altså mye potensiale, men jeg vil ha en grundigere omvisning i maskinrommet før jeg tør å si noe bestemt - men så langt er jeg imponert!