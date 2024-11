ConcernedApe vil fortsette å oppdatere Stardew Valley "resten av livet"

HQ

Denne uken fullførte Stardew Valley sin 1.6-oppdatering (og vi anmeldte den) ved å slippe konsollversjonen og slippe patch 1.6.9 på alle plattformer, og la til hundrevis av nye gjenstander, hemmeligheter og dialog til den allerede enorme og populære gårdssimulatoren, som har passert 30 millioner solgte eksemplarer.

Og selv om det er vanskelig å se hvordan opplevelsen kan fortsette å vokse samtidig som man opprettholder en viss sammenheng mellom gamle og nye elementer, har skaperen Eric Barone fortsatt mange ideer på lager.

Han sier faktisk at han har nok til å utvide Stardew Valley resten av livet, noe han håper å gjøre. Dette bekreftet han i et intervju med Nintendo Life, der han fortalte om sin reise gjennom utviklingen av spillet.

"Jeg har så mange ideer for Stardew. Jeg føler at jeg kunne jobbet med det resten av livet, og bare fortsette å forbedre det, legge til flere ting, mer innhold, utfylle det eksisterende innholdet. Det er det viktigste jeg vil gjøre, å utfylle det eksisterende innholdet. Og ok, her er en annen ting: Den er så populær."

Selv om media forsøkte å lokke frem litt ny informasjon fra ham om hans kommende spill Haunted Chocolatier, var Barone sitt vanlige hemmelighetsfulle jeg om emnet, selv om han tok opp spørsmålet om design av sjefskamper (et avvik fra Stardew), som han har jobbet med i ganske lang tid nylig.

"Å designe sjefer er et helt nytt ballspill fra alt som er Stardew. Og jeg tror jeg ville ha noe annerledes. Jeg ville ha en utfordring fordi jeg vil fortsette å vokse som spillutvikler. Jeg ville ikke bare gjøre akkurat det samme igjen. Jeg vet at mange sier: "Haunted Chocolatier ser ut som om det bare er en kopi og lim inn Stardew Valley." Men de har ikke spilt spillet, så de vet ikke hva det er. Men ja, det å designe sjefer er en kunstform i seg selv, og jeg lærer fortsatt ting."

Så hvis du etter å ha spilt Stardew Valley 1.6 føler at du fortsatt trenger mer av en rolig livssimulering der du steller bestefars gamle gård i Pelican Town, har ConcernedApe planer om å fortsette å fylle det behovet i lang, lang tid fremover.