HQ

Vi er alle smertelig klar over det velbrukte Picasso-sitatet om å stjele fra andre skapere. De som vet hva de gjør kopierer, de som ikke har peiling - stjeler. Og hvis du skal stjele ideer og oppsett fra et annet spill - kan du like godt stjele fra de beste? Det var jo Rare som resonnerte slik da de stjal 68 % av det som gjorde Super Mario 64 så bra i Banjo Kazooie. Det samme gjelder da Turn 10 med Forza Motorsport stjal mye fra Gran Turismo, og da Call of Duty hentet 122 000 kilo inspirasjon først og fremst fra Medal of Honour. Det skjer selvfølgelig hele tiden, og det er ingen tvil om at Sony-eide Firewalk Studio har hatt som mål å lage "sitt eget Overwatch". Concord er en Overwatch-kopi. Rett opp. Rett gjennom. La oss ikke hakke ord eller ignorere det åpenbare. Men som sagt, dette er ikke nødvendigvis en negativ ting.

Concord har vært under utvikling i nesten åtte år, og folkene (rundt 150-160 personer) bak det er først og fremst veteraner fra Destiny- og Destiny 2-utviklingen, noe som, i likhet med Overwatch-inspirasjonen, er veldig merkbar. Det er et arenabasert "Hero shooter"-spill der to lag med fem spillere hver møtes på overfylte arenaer for å se hvilket lag som kan skyte mest og best på det andre laget. Det er 16 forskjellige figurer å velge mellom, og de har alle forskjellige design, karakterer, våpen og spesialegenskaper. De mest typiske "heltene" er inkludert her, noe som betyr at det er en robot som oppfører seg ganske nøyaktig som Tracer, en jente som oppfører seg nøyaktig som Pharah, en kopi av Cassidy, Winston, 76 og Hanzo. De er alle her, og de av dere som tilbrakte tid i Blizzards nå ikoniske skytespill, vil selvfølgelig kjenne igjen mye av det.

Dette er en annonse:

Når det gjelder gameplay, føles Concord veldig likt Overwatch med noen elementer hentet direkte fra Destiny. Du beveger deg sakte, løper sakte, hopper høyt (og sakte) og glir sakte langs bakken, hvis du velger å gjøre det. Selvfølgelig har flere nøkkelpersoner i Firewalk (som primært består av Bungie-veteraner) jobbet med både Halo og Destiny, og det vises i måten tyngdekraften påvirker spillets tempo og bevegelsesmønstre. Jeg, som livslang Halo-elsker, hadde nok likt dette bedre hvis de også hadde beholdt den spesielle, unnvikende og merkelige kontrasten fra Halo med treg bevegelse og ultrarask ildhastighet i våpnene, noe som ikke er tilfelle i Concord. I stedet føles dette spillet tregt. Noe jeg har slitt med. Joda, det finnes raskere karakterer som hopper høyere og løper litt raskere (Theo og Lennox er to eksempler her), men det føles likevel som om det er for tregt sammenlignet med for eksempel Overwatch eller Valorant, og den følelsen klarte jeg ikke å riste av meg i løpet av mine hele dager med Concord.

Våpnene føles imidlertid bra til tross for det langsomme tempoet i spillet. Det er tydelig at det er Bungie-veteraner som har jobbet med våpenarsenalet, som inneholder rikelig med variasjon og så her direkte ved utgivelsen god balanse. Jeg har i løpet av mine dager med Concord holdt meg til karakteren Roka, som føles veldig lik Pharah, og skyter raketter ut av en rakettrakt og dermed gir meg herlige Unreal Tournament-vibber og ikke minst en Overwatch-følelse som jeg alltid vil foretrekke. Jeg har også spilt mye med øglemannen Lennox, hvis piratpistol morer meg sammen med stridsvognkarakteren Emari og hennes brutale minigun.

Det er selvfølgelig et nivåsystem her, og noe Firewalk har valgt å kalle Variants som du låser opp via tidsbaserte utfordringer i stedet for i sammenheng med ditt eget nivå. Dette er i utgangspunktet "frynsegoder", men med tanke på hvordan de er låst inne bak et nesten uforståelig system basert på tid og hvor rask du er til å fullføre ulike gjøremål "i kamp", føles det veldig vilkårlig. Det finnes selvfølgelig også kosmetiske gjenstander. Nye klær til hver karakter, men selv disse er låst bak et system som gjør at jeg som spiller bare kan velge én ulåst bluse om gangen, selv om jeg i utgangspunktet har låst opp hele greia. Mange av disse ideene føles som om de bare ble lagt til fordi Firewalk følte at de måtte komme opp med noe "eget" i stedet for å kopiere alt fra Blizzard. Litt som å prøve å løse et problem som ikke finnes, vil jeg si.

Dette er en annonse:

For meg er den beste delen av Concord grafikken. Firewalk har brukt Unreal Engine 5 på en strålende måte, og det er få spill i denne kategorien, for PlayStation 5, som kan konkurrere med den skarpheten, detaljrikdommen og klarheten som grafikken i Concord kjennetegnes av. Jeg elsker lyseffektene, hvor godt det flyter og de lyse, nydelige fargene. Designet er så retrospacete på en måte som jeg også liker veldig godt. Firewalk har blandet Farscape med Roger Cormans ikoniske søppelfilm War Beyond the Stars for å bygge en slags selvbevisst, funky retroverden oppe blant stjernene, og når innlastingssekvensen før hver kamp maskeres med en superfancy sekvens der heltene på laget ditt flyr inn med romskipet Northstar og gjør seg klare til kamp, er det stemningsmessig midt i blinken og gjør en strålende jobb med å skape kontekst i et flerspillerspill der slike ting vanligvis føles som bortkastet tid.

Alt i alt synes jeg presentasjonen og tonen i historiefortellingen er vellykket, i motsetning til den sterkt kritiserte kunngjøringstraileren for litt over et halvt år siden. Jeg liker innblikket bak kulissene hos Freegunners, en gruppe pensjonerte leiesoldater med en tydelig Guardians of the Galaxy-stemning, som om bord på skipet Northstar reiser rundt i galaksen og utfordrer ulike andre team for å tjene til livets opphold. Jeg liker dialogen, jeg liker interiøret på Northstar, og jeg liker stemmeskuespillerne, som med akkurat passe mye sarkasme opptrer på en måte som føles kjent og morsom, uten å være påtvunget. Den grafiske presentasjonen er også fantastisk. Alt fra startskjermen til menyene, alle de små grafiske elementene som forteller deg om oppdateringer, tilpassede funksjoner og nivået ditt - alt er tydelig, smart strukturert og superstilig. Retrofølelsen er til stede i alt, og stilmessig er Concord svært stilfullt satt sammen med et homogent og strømlinjeformet designuttrykk.

Det jeg imidlertid ikke er like glad i, er karakterdesignet. Med unntak av Lennox, Star Child og Hayman, er de fleste karakterene blottet for identitet i den mest intetsigende designen som er mulig. Det er tydelig at Firewalk Studios har jobbet hardt for å presse inn så mye tvangsmessig inkludering som mulig, og i prosessen har de gått glipp av å bygge variasjon og personlighet inn i karakterlisten. Gitt at dette er et Sony-finansiert Hero shooter, er det vanskelig å forstå hvorfor Firewalk ikke har brukt elskede Sony-figurer som Ratchet, Jak, Helghast, Sly Cooper og Clank i stedet for den ganske triste oppstillingen som tilbys i Concord.

Til slutt er Concord ikke et dårlig spill. Ikke i det hele tatt. Det er brukbart, hele veien gjennom. Kampene er greie når det gjelder underholdningsverdi, spillfølelsen er grei, og utviklerne har gjort en grei jobb med å bygge sitt eget helteparti basert på at Blizzard står bak, men det mangler også egenverdi her, og gitt at de har lånt så fritt fra Paladins, Overwatch og til og med Lawbreakers og dermed ikke klart å bygge sin egen identitet, er det ingen grunn for meg til å fortsette å spille - når jeg kan fortsette å glede meg over originalene i stedet. At Concord i tillegg koster £35 når alle konkurrentene er gratis, er også vanskelig å rettferdiggjøre.