Concord får en serie med offisielle produkter

Concord var kanskje den største enkeltstående floppen i spillhistorien, med åtte års arbeid til en estimert kostnad på mellom 100-200 millioner dollar som resulterte i nedleggelse bare to uker etter utgivelsen. På det meste nådde Concord noen hundre samtidige spillere på Steam, og man skulle tro at Sony ville at vi skulle glemme det så fort som mulig.

Men ... det er ikke tilfelle. Gjennom den offisielle PlayStation Gear-butikken i USA har det nå blitt lansert en Concord-kolleksjon med både klær og et krus. Vi tipper at disse gjenstandene vil selge betydelig bedre enn spillet, ettersom de potensielt kan bli verdifulle samleobjekter og sannsynligvis vil bli avviklet når de er borte.

Hvis du vil ta en titt på hva som er tilgjengelig, finner du alt her, bare husk å velge USA som din region.