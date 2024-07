Concord fikk overraskende lave Steam-tall under åpen beta

HQ

Sony slo til tidligere i år med lanseringen av Helldivers II, et spill som viste seg å være utrolig populært både på PC og PS5. Selv om spillerbasen for Helldivers II kan ha falt betydelig, er det fortsatt mange spillere som logger seg på på en gitt dag.

Det ser ut til at denne PC- og PS5-strategien vil være Sonys nye normal for sin live-tjenesteinnsats, men det ser ut til at lynet ikke har slått ned to ganger. Concord, Firewalk Studio og Sonys lagbaserte helteskytespill, har ikke klart å tromme opp et publikum på Steam.

I løpet av den åpne beta-helgen, hvor man kunne forvente at folk skulle være interessert nok til å gi det en sjanse, klarte Concord bare et maks antall samtidige spillere på 2,388, ifølge SteamDB. Det er verdt å merke seg at spillet også er tilgjengelig på Epic Games Store, og det er sannsynligvis mange spillere som likte spillet på PlayStation, men disse tallene er fortsatt ikke veldig oppmuntrende.