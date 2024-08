Concord har vært under utvikling i over åtte år.

HQ

Concord Firewalk ble nylig lansert, og selv om det fortsatt er for tidlig å si om spillet vil bli en suksess på PC og PS5, var betatallene dystre, noe som fikk mange til å mistenke at spillet kan ha problemer med å finne et stort nok publikum.

Men det ser ut til at utvikleren Firewalk Studio brukte mange år på å komme opp med de grunnleggende konseptene som ligger til grunn for spillets design. Selv om det ikke er så uvanlig lenger å se utviklingstidslinjer strekke seg, har Concord tilsynelatende vært under utvikling i over åtte år.

Dette har blitt bekreftet av en Firewalk Lead Character Designer på X, som sier at han personlig har vært en del av studioet i fem av disse årene.

"I dag @FirewalkStudios lansert @PlayConcord! Spillet har vært under utvikling i rundt 8 år, og jeg har vært der i nesten 5 av dem. Vi får ikke mange lanseringsdager i karrieren vår, så i dag er spesiell av massevis av grunner. Gi meg noen gode vibber i dag."

Du kan lese hele vår anmeldelse av Concord i morgen.