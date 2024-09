Concord-spillerne skyr ingen midler i jakten på det ettertraktede platinatroféet

HQ

Klokken tikker for Concord, og for den håndfullen spillere som fortsatt sliter med Sonys mislykkede GAAS-prosjekt begynner tiden nå å løpe ut for å få det ettertraktede platinumtroféet.

Med mindre enn 48 timer igjen før serverne slukkes, rapporterer IGN at spillere nå bevisst kaster seg utfor klipper for å tape kamper og få så mange erfaringspoeng som mulig.

Hundretusener av poeng er påkrevd hvis du vil kunne skryte av å ha det svært eksklusive platinatroféet som er knyttet til spillet i nær fremtid. Og spillerne har nå mindre enn to dager på seg til å lykkes.

Er du en av dem som jakter på platinumtroféet i Concord?