Conor McGregor kritiseres på nettet for å ha "banket" tenåringer under en sparringsøkt

Conor McGregor, den tidligere UFC-mesteren i fjær- og lettvekt, trener etter sigende for et comeback neste år, til Donald Trumps arrangement i Det hvite hus i juli 2026. Han ble nylig sett i Napoli, Italia, hvor han trente med noen tenåringer i et treningsstudio. Opptakene som burde ha gjort McGregors fans begeistret, ble imidlertid til en ny kontrovers for den irske MMA-fighteren, da opptakene gikk viralt av McGregor som ikke slår noen slag for amatørsparringene sine.

Etter at videoen gikk viralt, var det mange som kommenterte hvorfor McGregor, som er en mye mer erfaren fighter, brukte det som ser ut til å være en tenåring som sparring. Og selv om han ikke har kjempet i ringen siden 2021, da han brakk skinnebeinet, tok McGregor ikke akkurat hardt i.

Blant brukerne som kritiserte McGregors uforholdsmessige bruk av styrke på de unge MMA-utøverne, var Bellator-mester Ben Askren, som lurte på hvorfor McGregor trenger videoer der han banker opp utøvere som ikke er gode.

Det antas at disse videoene var ment å vise at McGregor gjør seg klar for et stort comeback som kampsportutøver neste år, men det er ikke alle som mener at det å bruke unge fightere som sparring er den beste måten å gjøre det på hvis man ønsker å vinne tillit hos fansen. Fansen ser imidlertid ikke ut til å bry seg om at han ble funnet skyldig i voldtekt og seksuelle overgrep, så kanskje han får sjansen sin likevel.