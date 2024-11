Control 2 endrer ting ved å være et action-RPG

HQ

De finske utviklerne hos Remedy er ganske åpne om hva som skjer i studioet, så vi får ofte oppdateringer om spillene som utvikles der. Dette inkluderer en interessant detalj om oppfølgeren til Control.

Teamet benyttet nemlig anledningen til å spesifisere at Control 2 vil være et action-RPG i sin nyeste Capital Markets Day-presentasjon. Hva er nyhetsverdig med det? Vel, Control er et action-/eventyrspill, så det å bytte ut eventyr med rollespill får det til å høres ut som om oppfølgeren blir større og gir oss mer frihet. Betyr dette enda flere tilpassbare krefter, en åpen verden eller hva? Kanskje vi får vite mer om det i 2025, for Control 2 skal gå inn i full produksjon da.

Hva håper du Control 2 endrer og beholder?