Kvartfinalene i Copa del Rey: Neste kamper for Barcelona, Real Madrid og Atlético de Madrid denne uken

Champions League og Europa League tar en kort pause, mens de hjemlige turneringene fortsetter denne uken. I England spilles semifinalene i EFL Cup og 32-delsfinalene i FA-cupen i løpet av de neste åtte dagene. I Spania spilles også kvartfinalene i Copa del Rey (den spanske cupen) denne uken.

Først ut er Atlético de Madrid mot Getafe: i kveld, tirsdag 4. februar, kl. 21.30 norsk tid (en time mindre i Storbritannia). Kampen spilles på Atletis stadion, noe som gir dem enda flere sjanser som en av favorittene til cupen i år.

I morgen, onsdag kl. 21:00 CET, spilles Leganés mot Real Madrid. Leganés, en by sør for Madrid, har nylig slått Barcelona og Atlético i ligaen, og vil møte et redusert Real Madrid, uten Mbappé, Bellingham, Rudiger og Alaba.

De to siste gjenstående kampene spilles torsdag 6. februar: Real Sociedad mot Osasuna kl. 19:30, og Valencia mot Barcelona kl. 21:30. For en drøy uke siden slo Barcelona Valencia 7-1, et lag som ligger an til nedrykk i år... selv om de spiller på hjemmebane.