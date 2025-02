Skadene fortsetter å skade Real Madrid med et tynt forsvar mot Atlético og Manchester City

HQ

Den nåværende Real Madrid-sesongen vil bli husket for én ting: skader. Vel, den kan fortsatt bli husket for andre ting: De leder fortsatt LaLiga og lever i Champions League, men sjansene for å bevege seg for langt i begge konkurranser vil bli alvorlig skadet av ute spillere. Etter langtidsskadene til Militao og Carvajal har ytterligere to nøkkelspillere blitt skadet de siste tre dagene: Antonio Rüdiger og David Alaba.

Rüdiger pådro seg en skade i biceps femoris i høyre bein under forrige helgs kamp mot Espanyol, en kamp Madrid tapte 1-0 (med noen kontroversielle dommeravgjørelser som har irritert klubben som aldri før). Samtidig har David Alaba, som nylig kom tilbake på banen etter 13 måneder uten spill på grunn av en lang kneskade og kun spilte som innbytter, også en adduktorskade i venstre bein. Begge forventes å være ute i to-tre uker.

Den første kampen de går glipp av blir onsdagens kvartfinalekamp mot Leganés i den spanske cupen. En kamp som også Kylian Mbappé og Jude Bellingham vil gå glipp av på grunn av to blåmerker. De vil hvile før lørdagens derby mot Atlético de Madrid, en nøkkelkamp i kampen om ligatittelen (Real Madrid ligger på førsteplass, Atlético på andreplass, kun ett poeng bak).

Og hva med de to kampene mot Manchester City de neste to ukene? Verken Rüdiger eller Alaba (og selvsagt heller ikke Militao) vil være tilgjengelige, noe som etterlater et tynt forsvar for Real Madrid, med bare to toppspillere: Raúl Asencio (som for fire måneder siden spilte i tredjedivisjon) og Tchouameni, spilleren som de fleste supporterne gir skylden for de siste nederlagene.

Real Madrid bestemte seg for å ikke gjøre nye signeringer i vinterens transfermarked, som nettopp er avsluttet. Det gjenstår å se om det var et klokt valg. Den gode nyheten er at flere spillere av egen avl, som Jacobo Ramón, kan få sitt livs sjanse...