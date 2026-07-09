Crimson Desert er tilsynelatende på vei til Switch 2

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Helt siden Baldur's Gate III feide over prisutdelingene for tre år siden, har dyptgående rollespill vært på alles lepper. Vi så dette ikke minst i fjor med Clair Obscur: Expedition 33 og så sent som i vår med Crimson Desert.

Nå har administrerende direktør i Pearl Abyss, utvikleren av sistnevnte, avslørt under et møte med investorer at de for tiden utforsker en vei som nesten helt sikkert vil gi et betydelig salgsløft. Mer spesifikt ønsker de å gi det ut på Nintendo Switch 2 og har allerede en spillbar versjon:

«Vi mener det er viktig å vise frem Crimson Desert på så mange plattformer som mulig. Vi vurderer Nintendo Switch 2, og spillet utvikles for øyeblikket til et nivå der grunnleggende spillopplevelse er mulig. Plattformutvidelsen er imidlertid ikke bare en enkel port; nøkkelen er om vi fullt ut kan opprettholde grafikken, actionen og opplevelsen av en åpen verden i « Crimson Desert på den enheten.»

Det gjenstår imidlertid fortsatt mye arbeid før en Switch 2-versjon som oppfyller standardene kan lanseres, og lederen i Pearl Abyss konkluderer:

«Switch 2-versjonen krever fortsatt optimalisering og teknisk verifisering, og vi må også vurdere samarbeidet med partnerne og om det oppfyller våre kvalitetsstandarder. Derfor er det vanskelig å bekrefte en lanseringsplan. Vi vil kunngjøre dette på en åpen måte så snart det foreligger bekreftet informasjon.»

Vi krysser fingrene for at « Crimson Desert også vil bli lansert for Switch 2 i en førsteklasses utgave. Du kan lese våre tanker om dette her... og gi oss gjerne beskjed om du ville kjøpt det til Switch 2.