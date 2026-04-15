Crimson Desert fortsetter å vokse og passerer 5 millioner solgte enheter

Helt siden lanseringen i midten av mars har Crimson Desert vist seg å være en stor hit for utvikleren Pearl Abyss, med millioner av solgte eksemplarer rett fra start og deretter et jevnt godt salg i ukene som fulgte.

I begynnelsen av april rapporterte vi om nyheten om at Crimson Desert hadde sendt ut fire millioner eksemplarer, og bemerket den gang at salget av spillet begynte å avta etter den enorme ankomsten. Kanskje var dette helt på jordet.

Vi sier dette da mindre enn to uker senere har Crimson Desert overgått milepælen på fem millioner solgte eksemplarer. Som bekreftet av Pearl Abyss, blir vi fortalt følgende :

"#CrimsonDesert har solgt over 5 millioner eksemplarer over hele verden!

Takk til alle Greymane som har blitt med oss på denne reisen, opplevd Pywels verden og støttet spillet. Å nå denne milepælen hadde ikke vært mulig uten deres støtte, og vi er virkelig takknemlige".

