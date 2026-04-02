Crimson Desert bekreftet å ha solgt fire millioner eksemplarer

HQ

Det har gått nesten to hele uker siden Crimson Desert kom på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og så langt ser det ut til at spillet har vært en massiv suksess for utvikleren Pearl Abyss.

Etter en litt trøblete debut på grunn av noen få motstridende funksjoner og designelementer, harCrimson Desert endret og utviklet seg i rask takt, og nå ser fansen ut til å være veldig, veldig fornøyd med spillet som har blitt presentert.

Etter å ha solgt et par millioner eksemplarer nesten med en gang, tok det litt lengre tid å nå milepælen på tre millioner solgte eksemplarer, og på samme måte har det tatt gradvis lengre tid å nå fire millioner. Men dette har skjedd, og Pearl Abyss har bekreftet det i et innlegg på sosiale medier.

"Crimson Desert har solgt gjennom 4 millioner eksemplarer på verdensbasis. Takk til alle Greymanes som har vært en del av denne reisen med oss og for all deres utrolige kjærlighet og støtte."

Spørsmålet er nå om Crimson Desert kan nå fem millioner solgte eksemplarer i løpet av den første måneden, en bragd den har rundt to uker på seg til å oppnå.