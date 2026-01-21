Crimson Desert har fått gullstatus og er klart til lansering i mars

HQ

Hvis du har ventet spent på ankomsten av Pearl Abyss 'action-eventyrspill Crimson Desert, har vi noen veldig gode nyheter å dele. Utvikleren har kunngjort at spillet er klart til lansering og offisielt har fått gullstatus.

For å markere denne milepælen har en uttalelse blitt utgitt der Pearl Abyss takker fansen for deres støtte til spillet.

"Vi takker våre fans over hele verden for at de har vært med oss på denne meningsfulle reisen. Takket være deres støtte har vi nådd denne viktige milepælen. Vi ser frem til å ønske dere velkommen til kontinentet Pywel."

Crimson Desert lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S-enheter 19. mars 2026. For mer om spillet, kan du se vår siste forhåndsvisning her.