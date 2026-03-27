Crimson Desert har startet arbeidet med en Nintendo Switch 2-port

HQ

Crimson Desert er det mest omtalte spillet på nettet akkurat nå, og med god grunn. Enten du er fan av spillet eller ikke, dominerer det samtaler og salgstall, og har allerede solgt tre millioner eksemplarer i skrivende stund, og Pearl Abyss' administrerende direktør sier at han snart vil ha nyheten om fem millioner klar.

I den samme artikkelen fra det koreanske nyhetsnettstedet YNA ser vi at utvikleren også tenker på å bringe Pywel-landet til en ny plattform. I en uttalelse fra Pearl Abyss-sjef Heo Jin-young (oversatt av NintendoEverything), ser vi at arbeidet på en måte har begynt med å lage Nintendo Switch 2-versjonen av spillet.

"Sammenlignet med andre konsoller har Switch fortsatt lavere spesifikasjoner, så det er ting vi må gi opp. Internt har vi begynt FoU med interesse," sa han.

De tingene spillet sannsynligvis vil måtte gi opp, er nesten definitivt ytelsesrelaterte. Med tanke på at det var problemer med konsollytelsen generelt ved lanseringen, er det overraskende at Crimson Desert vurderer en Nintendo Switch 2-versjon med en slik glød. Med tanke på hvor mye spillet allerede har i seg, er vi imidlertid sikre på at det er noe teknisk trolldom som kan bringe Crimson Desert til Switch 2 i tide.