Crimson Desert-trailer avslører spillet lanseres 19. mars

Pearl Abyss' singleplayer action fantasy-spill, Crimson Desert, har nå en ny utgivelsesdato. Etter å ha blitt presset ut av 2025 tidligere i år og inn i første kvartal 2026. Nå vet vi at det kommer den 19. mars.

Avslørt på PlayStation State of Play i kveld sammen med en ny trailer som viser mer av Crimson Desert, vet vi nå neste mars er når vi kan grave oss inn i Pywel og eventyr som Kliff.

Crimson Desert er et fantasy-actionspill med et seriøst vell av kampalternativer. Hvis du vil ha noen mer detaljerte inntrykk av spillet, kan du sjekke ut vår forhåndsvisning av spillet her.