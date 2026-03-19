Crimson Desert-utviklerens aksjekurs faller nesten 30 % etter anmeldelser

Crimson Desert lanseres i dag, 19. mars, og er et av de mest etterlengtede spillene i 2026s første halvdel. I går kveld delte vi sammen med mange andre våre meninger om spillet, og mens vår anmeldelse var ganske positiv, ser det ut til at det var nok av en blanding til å forårsake litt panikk blant Pearl Abyss-aksjonærer.

Seoul Economic Daily rapporterer at aksjekursen til utvikleren og utgiveren av Crimson Desert har falt til 46 600 won, noe som er en nedgang på 19 000 won (28,96 %) fra dagen før. Forventningene til Crimson Desert hadde vært skyhøye, og på grunn av de blandede til positive anmeldelsene ser det ut til at mange aksjonærer tror at spillet kanskje ikke vil leve opp til disse forventningene.

Som vi sa i begynnelsen av denne artikkelen, har Crimson Desert imidlertid bare så vidt kommet seg til utgivelsen, og det er fortsatt mye hype for spillet. 3 millioner ønskelister forsvinner ikke bare over natten, og som ofte er den største sannheten i spillbransjen i dag, penger snakker. Skulle Crimson Desert selge som varmt hvetebrød, kan du være sikker på at aksjekursene vil klatre igjen.