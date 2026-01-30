Crimson Desert viser frem hovedperson, historie, åpen verden og mer i nytt gameplay

HQ

Crimson Desert Det er under to måneder til det ambisiøse actioneventyret kommer, og det ambisiøse spillet har nettopp gitt oss en ny titt på hovedpersonen Kliff og Pywel-verdenen i en stor gameplay-film.

Kliff er en kriger av Greymanes, som finner hjemlandet sitt knust og folket hans spredt i begynnelsen av spillet. Kliffs oppgave er å gjenforene Greymanes og gjenopprette freden i Pywel, ved å gjennomsøke de fem hovedregionene Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia og Crimson Desert.

Via en pressemelding bekreftes det også at vi vil få to ekstra spillbare figurer senere i spillet, som hver vil bringe sine egne unike kampstiler, ferdigheter og mer til Crimson Desert. Kliff har imidlertid nok ferdigheter alene til å håndtere de fleste av spillets fiender, som du kan se i spillklippene nedenfor.

Crimson Desert er satt til å lanseres 19. mars. Etter å ha gått gull nylig, ser spillet ut til å treffe den datoen.