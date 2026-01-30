Gamereactor

nyheter
Crimson Desert

Crimson Desert viser frem hovedperson, historie, åpen verden og mer i nytt gameplay

Vi har over 15 minutter med nytt filmmateriale fra Crimson Desert å se gjennom.

HQ

Crimson Desert Det er under to måneder til det ambisiøse actioneventyret kommer, og det ambisiøse spillet har nettopp gitt oss en ny titt på hovedpersonen Kliff og Pywel-verdenen i en stor gameplay-film.

Kliff er en kriger av Greymanes, som finner hjemlandet sitt knust og folket hans spredt i begynnelsen av spillet. Kliffs oppgave er å gjenforene Greymanes og gjenopprette freden i Pywel, ved å gjennomsøke de fem hovedregionene Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia og Crimson Desert.

Via en pressemelding bekreftes det også at vi vil få to ekstra spillbare figurer senere i spillet, som hver vil bringe sine egne unike kampstiler, ferdigheter og mer til Crimson Desert. Kliff har imidlertid nok ferdigheter alene til å håndtere de fleste av spillets fiender, som du kan se i spillklippene nedenfor.

Crimson Desert er satt til å lanseres 19. mars. Etter å ha gått gull nylig, ser spillet ut til å treffe den datoen.

HQ

