Crimson Desert's nye mega-patch gjør at ridning føles mer naturlig, blant hundrevis av andre endringer

Det er starten på en ny uke, og en ny oppdatering er allerede her for Crimson Desert, enspillertittelen fra Pearl Abyss som for tiden forårsaker en sensasjon. Med over tre millioner solgte eksemplarer nådde spillet en ny topp i samtidige spillere denne helgen, mens brukeranmeldelser på Steam har nådd 100 000 rangeringer, og etterlater det som "veldig positivt".

I løpet av de siste 24 timene har vi faktisk mottatt to oppdateringer til spillet: patch 1.01 og hotfix 1.01.01. Den første kom på søndag og brakte en rekke livskvalitetsforbedringer, i tillegg til fem nye mounts og feilrettinger. Dagens mandagsoppdatering har implementert noen mindre justeringer, og bygger på den forrige oppdateringen.



Nedenfor finner du oppdateringsnotatene for Crimson Desert's patch 1.01 og hotfix 1.01.01, som nå er tilgjengelig på PC (foreløpig kun Steam), Xbox Series og PS5.

Oppdatering 1.01.00

Fem nye mounts har blitt lagt til, som kan oppnås og påkalles ved å oppfylle visse krav. Frosted White Bear, Silver Fang, White Stag, Rock-tusked Warthog og Alpine Ibex.



Innbyggerne i Pywel er ikke redde for temmede dyr, så du kan bevege deg rundt i bosetningene med full ro i sjelen.



Hvis du allerede hadde fanget noen av de legendariske dyrene før denne oppdateringen, vil du motta den tilsvarende belønningen med tilbakevirkende kraft i menyen for ekstra belønninger når du logger inn i spillet.



Kister som inneholder visse materialer har blitt lagt til over hele kontinentet Pywel.



En "raffineringsmynt" har blitt lagt til, slik at du kan raffinere utstyr opp til nivå 4 uten å bruke ekstra materialer. Denne mynten kan fås som belønning i noen hoved- og fraksjonsoppdrag.



I matlagings- og håndverksmenyene har funksjonen "Lag umiddelbart" blitt lagt til, slik at du kan lage mat umiddelbart etter at du har valgt oppskriften, uten å måtte velge ingrediensene.



Det er nå mulig å lagre alle gjenstandene i det personlige lageret på én gang. (Tastatur: Shift + høyreklikk / PS5: □ / Xbox: X)



Det personlige lageret, som tidligere befant seg bak Carl, NPC-en i Greymane-leiren, er nå inne i teltet.



Med tillegget av en dagligvarebutikk-NPC på gårder over de forskjellige regionene på kontinentet Pywel, har mengden av visse kunnskaper blitt justert.



Du kan nå tilegne deg all kunnskapen om varene som er til salgs i butikken på én gang; tilegnelsestiden er satt til 3 sekunder.



Grensesnittet har blitt forbedret slik at når du står foran en låst dør, vises en interaksjonsknapp som lar deg velge om du vil bruke nøkkel eller ikke.



Kjæledyrenes oppførsel er forbedret, slik at de ikke fjerner seg for langt fra spilleren under kamp.



Problemet med at kjæledyr ikke kunne plukke opp gjenstander under kamp er løst.



Du får nå 5 enheter vann når du henter vann fra en brønn.



Mineraler som utvinnes fra årer ved hjelp av gruveboret, fås nå umiddelbart.



Ved fra trær som er felt med Demeniss' motorsag, samles nå inn automatisk.



Materialene som kreves for å lage Kuku Observer's kit har blitt endret.



Systemet har blitt forbedret slik at Abyss-komponenter som slippes av Evanescent Boulders når de ødelegges, kan lagres i Kuku Iron Pot.



Når du bruker Kunnskapens hjelm, kan du nå øyeblikkelig få all kunnskapen som er tilgjengelig på skjermen.



Rekkevidden for skatteoppdagelsen til Piratkongens hatt har blitt økt noe.



Etter at du har utvidet lagerbeholdningen til maksimal kapasitet (240 plasser), vil alle lagerutvidelsesverktøy du får tak i, bli konvertert til kister som blant annet inneholder håndverksmaterialer.



Spillopplevelsen i avgrunnen har blitt forbedret.



Sannsynligheten for at tyver flykter etter å ha stjålet og gått inn i en bygning, har blitt redusert.



Den maksimale fotograferingsavstanden i fotomodus er økt, og det er lagt til en funksjon for justering av synsfeltet og lydeffekter når du fotograferer.



Som en del av de pågående forbedringene har noen 2D-kunstelementer blitt byttet ut for å tilpasse dem til spillets kunstneriske retning.



Fikset en feil som hindret spillere i å hvile eller vente ved sengen, leirbålet og andre lignende steder.



Løste et problem der Damiane eller Oongka kunne bli usynlige i visse situasjoner.



Fikset en feil som førte til at penger som var satt inn i banken, forsvant ved renteoppdatering under visse omstendigheter.



En feil er rettet, slik at når du mister en gjenstand som kan forsegles, vil den bli forseglet hvis statusen tillater det, ellers vil den bli registrert som en tapt gjenstand.



Systemet har blitt forbedret slik at når du etterlater en forseglingsbar gjenstand utenfor, lagrer og deretter laster inn spillet, vises en advarsel om forsegling eller tapt gjenstand.



Nå vil ikke bidraget reduseres før en NPC finner forbrytelsen.



Funksjonaliteten til en gjenstand har blitt endret.



Kontroller / Kamp



Bevegelseskontrollene for karakteren og hesten har blitt forbedret.



Bevegelseshastigheten øker nå bare ved å holde nede løp-knappen.



Det er også mulig å øke bevegelseshastigheten ved å trykke på løp-knappen én gang, uten å måtte trykke på den gjentatte ganger.



En forbedring er implementert slik at bevegelseshastigheten til figuren eller hesten ikke reduseres selv om løp-knappen ikke holdes nede.



(For å opprettholde løpstilstanden er det imidlertid nødvendig å trykke på løp-knappen med jevne mellomrom).



Ferdigheten "Fly" har blitt forbedret.



Forbruket av utholdenhet har blitt redusert.



Feilen som førte til at bevegelsen stoppet et øyeblikk når du brukte ferdigheten før du tok fly, er løst.



Det er nå mulig å bruke utstyrte gjenstander selv når du flyr.



Problemet som forhindret at "Fly"-ferdigheten ble aktivert i visse situasjoner, er løst.



Ferdigheten "Air Stab" har blitt redesignet. På grunn av en utilsiktet feil som gjorde at denne ferdigheten kunne lenkes sammen i luften, har vi gjort justeringer slik at den fungerer som en morsommere bevegelsesmekanikk uten å ødelegge spillets balanse.



Ferdighetens animasjon har blitt forbedret.



Jo flere ganger du bruker Air Stab etter hverandre, desto mer utholdenhet bruker den.



En feil som gjorde at ferdigheten ikke ble aktivert når du var utstyrt med et annet hovedvåpen enn et sverd, er rettet.



Utholdenheten som forbrukes når du bruker "Air Manoeuvre" og "Air Sweep" har blitt redusert.



Interaksjonsmulighetene med NPC-er har blitt utvidet for å gjøre det mye mer praktisk.



Spillerens rotasjonsrespons når han/hun beveger seg over korte avstander har blitt forbedret.



[Tastatur/mus] Rettet en feil som avbrøt utførelsen av ferdighetene "Dazzle" og "Spinning Slash" når kontrollene ble holdt nede i bestemte situasjoner.



[Tastatur/mus] Det er nå mulig å selge gjenstander i butikken ved å dobbeltklikke på dem.



Spesifikke visuelle effekter er lagt til for svake punkter basert på elementet deres.



AI-en til visse sjefer og fiender har blitt justert slik at de ikke begynner å angripe umiddelbart etter at spilleren dør og respawner.



Fikset en feil som gjorde det mulig å aktivere ferdigheten "Dykkespark" i luften, selv om det ikke var noe fast underlag å lande på.



Lagt til en målrettingsguide for verktøygjenstander.



Våpenhylsetasten lar deg nå også fjerne hylsteret på våpenet, og guiden har blitt forbedret slik at den vises under kamp.



Et sporadisk problem der bedøvelseslinjen ble tilbakestilt umiddelbart etter at du hadde beseiret en boss ved hjelp av et ridedyr, er løst.



Små og mellomstore steinkrabber trekker seg nå tilbake når de blir truffet av et slag.



[Tastatur/mus] Brukervennligheten til lagerkontrollene har blitt forbedret som følger:



Metoden for å velge og bruke gjenstander i inventaret er nå endret: Det gjøres ikke lenger ved å holde markøren over dem, men ved å klikke med musen.



Du kan velge gjenstander i inventaret ved å venstreklikke med musen.



Du kan bruke gjenstander ved å høyreklikke eller dobbeltklikke med musen.



Forbruket av utholdenhet ved bruk av Sprint og Raven Wings har blitt redusert.



En feil er rettet som gjorde at rekkevidden for tilbakeslag med Concentrated Repulsion var unormalt stor.



Det er ikke lenger mulig å ødelegge hjulene til Rusten, ørkenmarodøren, fra en viss avstand.



En feil som gjorde det umulig å rulle eller unnvike mens du brukte konsentrasjonsferdigheter, er rettet.



[Tastatur/mus] En funksjon er lagt til for å kontrollere Axiomatic Force med presisjon. Hvis du holder nede Q eller musens tilbakeknapp mens du beveger musen, vil du kunne flytte objekter med større presisjon.



Interaksjonen med objekter har blitt forbedret.



Hvis du prøver å trekke våpenet på et sted eller i en tilstand der det ikke er tillatt, vises det nå en informasjonsmelding.



Oppdrag



Den noe brå overgangen til frigjøringsanimasjonen under frigjøringen av en bosetning har blitt jevnet ut.



I prologen er det rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å komme videre i oppdraget "En ny reise" hvis du angrep Sebastian ved å kaste en gjenstand på ham.



I kapittel 2 er det rettet en feil som gjorde at leveringsmålet av og til forsvant i løpet av oppdraget "En savnet følgesvenn".



I kapittel 3 er det rettet en feil som gjorde at ødeleggelsen av totemer i oppdraget "Dancing with the Devil" noen ganger ikke ble registrert.



I tillegg er det lagt til manglende hjelpemeldinger under oppdragsprogresjonen.



Rettelser/forbedringer i grensesnittet



En funksjon for å angi nord (N) øverst på minikartet er lagt til.



I ferdighetsmenyen er det lagt til informasjon om forbedringer i status for neste nivå av hver ferdighet.



Ikoner har blitt lagt til på minikartet for å vise hvor nøkler og ambolter befinner seg.



I varslingsmenyen kan du nå se statusen til utfordringer og oppdrag (akseptert, fullført, oppdatert), samt belønning og tid. I tillegg har maksimumsgrensen for lagrede varsler blitt økt til 2000.



Et ikon har blitt lagt til i dagboken for å indikere at det er et nytt oppdrag.



Grensesnittet er forbedret slik at når frigjøringslinjen for en bosetning vises, vises bosetningens fasiliteter på minikartet.



De generelle funksjonene til varslene på hovedskjermen har blitt optimalisert, inkludert visningstid og når de forsvinner.



I matlagings- og håndverksmenyen er identiske oppskrifter (tilfredsstillende, sjenerøs eller rikholdig) nå gruppert sammen for å forbedre synligheten.



Duo-guiden har blitt forbedret slik at den nå viser snarveien for å sjekke hånden din underveis i spillet.



Den blendende blitseffekten på innlastingsskjermen etter at du dør og prøver på nytt, er fjernet.



Grensesnittet i kunnskapsmenyen har blitt redesignet slik at hovedkategoriene og underkategoriene kan vises med et øyeblikk.



Guidebildene for L3/R3-knappene på DualSense-kontrolleren og LS/RS-knappene på Xbox-kontrolleren har blitt oppdatert.



Når du bruker posetype-elementer fra lagerbeholdningen, brukes nå alternativet "Bruk alle" som standard.



Tekstfargen i beskrivelsesgrensesnittet har blitt endret for å gjøre teksten mer synlig.



Grafikk/innstillinger



Stabiliteten og kvaliteten på gjengivelsen er forbedret i miljøer med lav oppløsning eller der skaleringsmodus er aktivert.



Gjengivelsen av gjennomsiktige materialer (hår, pels, klær osv.) har blitt forbedret når FSR-RR eller DLSS-RR er aktivert.



[PlayStation 5] Alternativet "Lås oppløsning på 4K" er lagt til for å gi en skarpere spillopplevelse.



Når dette alternativet er aktivert, vil skjermen sende ut signalet med 4K-oppløsning uavhengig av om skjermen støtter det, slik at du kan nyte et klarere bilde.



Hvis dette alternativet brukes i ytelsesmodus på grunnmodellen PlayStation 5, vil oppskalering via FSR bli brukt.



Dette alternativet er aktivert som standard, men du kan deaktivere det hvis du foretrekker det.



Hvis du lar det være deaktivert, justeres skjermen til skjermens maksimale oppløsning.



En feil som førte til økt visuell støy på skjermen etter lengre spilløkter, er rettet.



Når DLSS-RR er aktivert, brukes nå forskyvningskartlegging korrekt. I tillegg har forhåndsinnstillingen for DLSS-RR blitt endret fra D til E, noe som forbedrer den generelle kvaliteten og løser problemet som førte til at teksturanimasjoner, som f.eks. fossen, frøs fast.



Ytelse/stabilitet/spill



Lastetiden når du beveger deg gjennom Abyss Nexus har blitt redusert, og det samme har ventetiden når du gjenoppstår etter døden.



Den generelle ytelsen og stabiliteten på PC, Mac og konsoller har blitt optimalisert, og flere uventede krasj har blitt rettet.



Fallet i bildefrekvensen (FPS) som oppstod under kamp mot Crow Summoner, er fikset.



Lokalisering



Rettet en feil der grensesnittet for oppdragsmål viste beskrivelsen av visse gjenstander i stedet for oppdragsdetaljene.



Rettet flere lokaliseringsfeil og forbedret kvaliteten på alle tilgjengelige språk.



Annet



Lagt til nye lyder som spilles av når visse dyr spiser kjøtt.



Andre endringer



Fikset en feil som hindret spillere i å samhandle med visse verktøy når de forsøkte å oppgradere dem.



Fikset en feil i Twisted Path Abyss som gjorde det mulig å åpne luftruteportalen uten først å gjenopprette den tilstøtende avgrunnen.



Forbedret oppførselen til buskapen under gjeting, slik at de følger spilleren på riktig måte.



En feil er rettet som gjorde at en spiller med lav dusør kunne bli anklaget for en forbrytelse bare ved å hilse på en NPC.



Et problem er løst der bruk av evnen Wind Veil påvirket NPC-er i nærheten.



En feil som førte til at boligmodus ble lukket når du trykket på "zoom inn"-knappen utendørs, er rettet.



En periodisk feil er rettet som gjorde at karakteren ble nedsenket igjen i unormale posisjoner når den landet på grunt vann.



En feil er rettet som gjorde at effekten av Energy Drain Abyss-utstyret ikke ble aktivert.



Fjernet en utilsiktet funksjon som ble brukt på Star Helm.



Fikset en stutter i bevegelseshastigheten som oppstod akkurat da gliding begynte.



Fikset en feil som førte til at karakteren la igjen utstyr når han eller hun forsøkte å bytte det via hurtigsporet mens han eller hun allerede hadde et våpen på seg.



Fikset en feil som gjorde det umulig å sikte med buen i bestemte situasjoner.



Fikset en feil som førte til at spilleren ble slått bakover når han eller hun brukte Swift Slash nær kanten av en klippe.



Løste problemer med overlapping av ulike grensesnittelementer når de ble vist samtidig på skjermen.



Løste problemet med at det ikke ble sett på som en forbrytelse å slå noen med et trestykke.



Rettet andre mindre feil for å forbedre spillopplevelsen.



Oppdatering 1.01.01