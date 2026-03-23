Crimson Deserts nye oppdatering forbedrer ytelsen, kontrollene og legger til mer lagringsplass

Crimson Desert har hatt en uvanlig lansering, da det på den ene siden har vært en stor suksess med to millioner av eksemplarer solgte eksemplarer, mens responsen på den andre siden har vært svært ujevn fra både fans og kritikere. Dette har ikke hindret utvikleren Pearl Abyss i å jobbe på overtid og ta sikte på mange av de mest etterspurte endringene.

For dette formål har det kommet en ny oppdatering for spillet som retter seg mot massevis av forskjellige områder. Det er forbedrede kontroller, forbedret ytelse og grafikk, flere lagringsalternativer, tonnevis av squashed bugs og generelle justeringer av spillingen slik at ting går jevnere.

Naturligvis, for et spill av Crimson Desert's størrelse, er lappnotatene ganske lange og omfattende, så for å lese nøyaktig hva som blir adressert i spillet, er det bare å se nedenfor.

Oppdrag



Løste et problem i kapittel 2-oppdraget "Reunion", der katten noen ganger sluttet å vise vei.



Forbedret kapittel 4-oppdraget "Mystisk gryte" ved å få symbolet til å stoppe en kort stund når det når riktig posisjon mens du reparerer den eldgamle generatoren.



Løste et problem i "Turnalis forespørsel" der oppdraget ikke ble fullført hvis et Bekker-skjold som allerede hadde blitt raffinert, ble raffinert på nytt.



Forbedret varselet som vises når kriminalitetsstatus hindrer oppdraget i å fortsette.



Innhold



Lagt til flere Abyss Nexuses over hele Pywel-kontinentet for å forbedre raske reiser via teleportering.



Lagt til et privat lager som kan brukes til å lagre gjenstander fra inventaret ditt.



Det private lageret ligger ved de første midlertidige overnattingsstedene i Hernand og ved Howling Hill Camp.



Redusert tiden det tar å tilegne seg kunnskap.



Endret ferdighetsobservasjon slik at du bare trenger å lære den én gang før du kan bruke den.



Justert tidspunktet for når Force Palm læres, slik at spillerne kan bruke den mye tidligere i spillet.



Redusert antall treff som kreves for å felle trær.



Endret hogsten slik at trær hogges med enkle slag uten å sikte først.



Redusert vanskelighetsgraden for QTE i minispillet Armbryting og når en motstander sitter fast (Mount).



Forbedret synligheten til gjenstander som kan gi kunnskap, ved å legge til ikoner og verktøytips som viser det totale antallet kunnskaper som er oppnådd.



Endret malmårer og samleobjekter slik at de oppdages automatisk når du er innenfor en viss avstand: Vanlig malm: 8 m; Verktøy: 2 m - bål, spesialverktøy for matlaging, slipestein



Forbedret Skybridge Alignment Devices i Abyss slik at de utløses umiddelbart når de plasseres i riktig aktiveringspunkt.



Forbedret synligheten til Skybridge Alignment Devices i avgrunnen for å gjøre dem lettere å finne.



Forbedret synligheten til kretskortet som er festet til Axiom Force, slik at det viser linjene mens det flyttes.



Forbedret kamerabevegelsen når du sikter med en bue mot et fyrfat, og justert rekkevidden for lyspiler tilsvarende.



Lagt til et uforgjengelig fyrfat foran vakttårnet i Lioncrest.



Forbedret brukergrensesnittet i handelsposten for å vise Damiane, Oongka og Kliffs hesters inventar.



Lagt til effekter for ødeleggelse av fasiliteter ved fiendens festninger. Effektene av ødeleggelse av anlegg er som følger: Sykestue: Sårede fiender vender ikke lenger tilbake til kampen; Lagerfasiliteter: Fiendens maksimale helse -10 %; brakkeanlegg: Fiendens angrep -5.



Forbedret grafikken i visse gåter for å gjøre dem tydeligere.



Økt helse som gjenopprettes av ingredienser og matvarer, og lagt til ny mat i Hernand Tavern.



Økt rekkevidden til lykten for å oppdage ledetråder.



Redusert utholdenhetsforbruket for Naturens grep.



Løste et problem der kjæledyr ikke kunne plyndre gjenstander under visse forhold.



Endret visse gjenstander i Heksenes butikk til å tilbakestilles daglig.



Endret egenskapene til vismutmalm og hvordan den samles; Forstening brukes nå som standard når du nærmer deg vismutmalm; Vismutmalm kan nå utvinnes ved hjelp av vanlige metoder som en hakke, i stedet for å kreve lynskadeangrep.



Redusert vanskelighetsgraden i minispillene Skarpskytterkonkurranse og Bueskytterkonkurranse.



Løste et problem der det elektriske feltet i Abyss-cellen ikke forsvant.



Forbedret synligheten til den delen som må gripes med Axiom Force på Skybridge Alignment Device.



Endret Visione slik at den automatisk blir utstyrt og spilles av etter å ha lest minnefragmenter med Lantern.



Løste et problem i Ethereal Pathway Abyss der spillere ikke kunne observere Force Palm hvis de ikke tråkket på Abyss Nexus.



Løste et problem der utholdenhet ikke ble brukt opp etter en bestemt oppdragsscene.



Kontroller



[Generelt] Forbedret responshastigheten til interaksjonsgrensesnittet.



[Generelt] Forbedret responsen på hoppinnganger.



[Generelt] Fikset siktet slik at det sikter mot midten av skjermen når du bruker en lykt eller er ubevæpnet.



[Generelt] Forbedret hurtigsporet for utstyr, slik at når du velger det gjeldende utstyret på nytt, blir det lagret.



[Generelt] Forbedret responsen i brukergrensesnittet for hovedmenyen.



[Generelt] Løste et sporadisk problem der hovedmenyen ikke ble åpnet.



[Tastatur/mus] Forbedret responsen til bevegelseskontrollene for figurer.



[Tastatur/mus] Lagt til følgende snarveier for å åpne og lukke visse menyer: Inventar: [I]; Ferdigheter: [K]; Dagbok: [J]; Kart: [M]



[Tastatur/mus] Løste et problem der tasteguiden nederst til høyre på skjermen ikke ble oppdatert når du brukte Guard eller Aim.



[Tastatur/mus] Lagt til standard kontrollalternativer for Guard/Aim (sideknapp 1) og Evade (sideknapp 2).



[Tastatur/mus] Endret kontrollene for å opprettholde bevegelsesinndata når du bruker Axiom Force.



[Tastatur/mus] Løste et problem der dupliserte taster kunne tilordnes i snarveier og inndatainnstillinger.



[Tastatur/mus] Løste et problem der visse innganger ikke fungerte riktig etter endring av snarveier og inngangsinnstillinger.



Bosskamper og kamp



Redusert helse og angrep hos bestemte fiender og sjefer.



Redusert utholdenhetsforbruk for å blokkere angrep.



Redusert vanskelighetsgraden på bakholdsangrepene som utløses på vei mot sjefsstadiet til Reed Devil.



Justert visse angrepsmønstre for Kearush the Slayer.



Økt akkumuleringen av bedøvelsesmåleren på sjefer etter en vellykket parering.



Endret sjefens svakhetseffekter slik at de vises selv om spilleren ikke har tilegnet seg den spesifikke kunnskapen.



Løste et problem der kamerater ble værende når man gikk inn i en bosskamp.



Løst et problem der ildpiler ikke antente fiender når de ble truffet.



Løste et problem der visse sjefer falt unaturlig i bestemte situasjoner.



Løste et problem der visse sjefer løp vekk for ofte når de ble truffet under bestemte omstendigheter.



Løste et problem der Blinding Flash-svakheten ikke ble brukt riktig på visse fiender.



NPC og NPC-dialog



Løste et problem der noen engelske lydlinjer ikke ble avspilt.



Redusert prisen på gjenoppbyggende gjenstander som selges av Carl i Howling Hill Camp fra 10 sølv til 1 sølv.



Forbedret dyrenes oppførsel slik at de ser mer naturlige ut når de er i nærheten av spilleren.



Fikset unormal oppførsel og plasseringsposisjoner for visse NPC-er.



Løste et problem der NPC-er kunne ta hverandre i å jukse under minispillet Duo.



Fikser og forbedringer i brukergrensesnittet



Matvarer registreres automatisk i et hurtigspor når de kjøpes for første gang.



Forbedret skjermposisjonering for brevdue-brukergrensesnittet.



Forbedret kamerabevegelsen når du observerer ferdigheter.



Løste et sporadisk problem der brukergrensesnittet ikke klarte å fjerne destinasjonen på kartmenyen.



Løste et sporadisk problem der markøren ikke ble vist riktig når du navigerte i Butikk-menyen.



Flyttet kunnskaps- og varslingsmenyen fra kategorien Andre til Journal-fanen og justerte rekkefølgen.



Grafikk og innstillinger



[PlayStation 5, Xbox] Lagt til en bryter for 120 Hz-modus i Innstillinger.



Løste et problem der innstillingene ikke ble lagret riktig etter bruk av Standard-alternativet i Innstillinger-menyen.



Løste et problem der oppløsning og oppskaleringsinnstillinger ikke ble beholdt når du startet spillet på nytt.



Løste et problem der karakterutstyr og katter var usynlige på innstillingen for minste ytelseskvalitet.



Løste et problem der skjermkvaliteten virket unormal når FSR Ray Regeneration eller DLSS Ray Reconstruction ble aktivert.



Løste et problem der skjermstørrelsen ble feilaktig oppdaget ved visse oppløsninger, noe som førte til unormal skjermutgang.



Løste et problem der spillskjermen virket avskåret eller feiljustert i modusene Fullskjerm, Vindu og Vindu uten kant.



[Mac] Løste et problem der standard grafikkinnstillinger var feilaktig satt til Cinematic på visse MacBook-modeller.



(Mac) Løste et problem der spillet av og til krasjet under bestemte grafikkinnstillinger.



(Mac) Løste et problem der spillet av og til kunne fryse når Frame Generation var deaktivert.



(Mac) Løste et problem med letterbox-gjengivelse i mellomsekvenser når Frame Generation var aktivert.



Løste et problem der Abyss forble synlig i bestemte situasjoner mens du var på bakken.



Forbedret og fikset ulike visuelle effekter som ble utløst under bestemte NPC-animasjoner.



Forbedret utseendet på fossen i Abyss-opplæringen.



Fikset vanskelige animasjoner som oppstod når en figur kolliderte med en vogn.



Løste et problem der letterboxing ikke ble deaktivert etter visse mellomsekvenser.



Ytelse, stabilitet, gameplay



[PlayStation 5] Løste et problem der spillet av og til krasjet når du åpnet kartmenyen.



Løste et problem der spillet ikke kunne starte fordi dedikerte grafikkort ikke ble gjenkjent i miljøer som bruker både integrerte og dedikerte grafikkort.



Løste et problem der grafikkort ikke ble korrekt gjenkjent på versjoner under en bestemt versjon av Windows 10 (forbedret deteksjon for grafikkortversjoner som ikke ble funnet).



Løste flere problemer med stabilitet, ytelsesoptimalisering og krasj på tvers av PC- og konsollplattformer.



[Xbox] Løste et problem der spillingen var utilgjengelig mens du var frakoblet.



Lokalisering



Rettet flere lokaliseringsfeil og forbedret lokaliseringskvaliteten på alle språk.



Andre