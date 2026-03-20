Crimson Desert har allerede solgt i to millioner eksemplarer

Ikke dårlig for et spill som ennå ikke har vært på markedet i 24 timer.

Crimson Desert har vært et fascinerende spill å følge. En stund ble det hyllet med forventninger om å bli årets spill, men så kom anmeldelsene, og kritikerne var splittet om spillet, noe som helt klart har hatt en innvirkning på investorenes tillit til Pearl Abyss. Men kanskje disse investorene hoppet av for tidlig, for på mindre enn 24 timer etter at spillet ble lansert, har det nå blitt avslørt at det har solgt over to millioner eksemplarer.

Dette ble bekreftet av Pearl Abyss i et innlegg på sosiale medier som forklarer :

"Vi er utrolig ydmyke over å dele at #CrimsonDesert har solgt gjennom 2 millioner eksemplarer over hele verden. Tusen takk til våre fans, samfunnet og alle som har sluttet seg til oss i Pywel. Vi vil lytte nøye til de mange tilbakemeldingene fra fellesskapet og jobbe for å gjøre forbedringer raskt, og gjøre vårt ytterste for å gjøre reisen fremover enda morsommere for spillerne våre."

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lese vår egen anmeldelse av Crimson Desert her, der vi forklarer hvorfor spillet er imponerende, om enn mangelfullt. På samme måte har vi publisert en rekke guider om spillet, som du finner her og her.

